La dona i filles desconegudes de Hansi Flick

Hansi Flick no només s'ha convertit en l'arquitecte de l'èxit del Barça dins del camp. També ha construït una imatge personal que inspira respecte i admiració. Sense polèmiques, sense estridències i amb una mentalitat guanyadora que ja l'ha portat a conquerir totes les finals que ha disputat com a entrenador.

En la seva primera temporada a la banqueta blaugrana, Flick ha enamorat els aficionats no només pels resultats, sinó pel seu carisma calmat i la seva manera de liderar. Però si alguna cosa ha cridat l'atenció recentment, ha estat el descobriment d'un aspecte poc conegut de la seva vida: la seva família.

Una família sempre allunyada dels focus

A diferència d'altres entrenadors i jugadors les famílies dels quals solen acompanyar-los als partits o a les llotges, la dona i les filles de Hansi Flick s'han mantingut sempre lluny de les càmeres. Fins ara. Durant la recent Final de Copa que el Barça va guanyar a Sevilla, per primera vegada van ser vistes a l'estadi, compartint l'alegria de la victòria amb l'entrenador i la resta de la plantilla.

Les imatges, captades gairebé de manera casual i difoses per xarxes socials, van mostrar una escena entranyable: Flick realitzant una videotrucada a la gespa al costat de la seva esposa i les seves dues filles.

| XCatalunya, Canva

L'escena que va emocionar l'afició

Les fotografies i vídeos, compartits inicialment per un compte de X (antic Twitter), mostraven Hansi Flick acompanyat de tres dones que fins aquell moment eren anònimes per a la majoria dels culers.

Es tractava de la seva esposa, Silke Flick, i les seves filles, Hannah i Kathrin. Tots compartien un moment familiar mentre, probablement, parlaven amb algun altre parent que seguia el partit des d'Alemanya. Un detall que va emocionar molts: la filla menor, Kathrin, portava posada una samarreta del Barça, mostrant que el sentiment blaugrana ja forma part de la família Flick.

Silke Flick ha acompanyat Hansi des de molt abans que el seu nom ressonés als grans estadis d'Europa. En fotos antigues, Silke apareix al costat del seu marit en esdeveniments esportius o familiars, sempre discreta i mantenint un perfil baix. Aquesta ha estat una constant també durant la seva etapa a Barcelona.

| F.C. Barcelona, Canva Creative Studio, XCatalunya

Les filles: rosses, somrients i molt unides al pare

Hannah, la gran, ja ha fet avi a Flick i va mostrar una actitud propera i familiar durant la videotrucada. Al seu costat es trobava un home amb barba i gorra que, segons s'especula, podria ser el seu marit, convertint-se en el primer gendre conegut de la família.

Kathrin, la menor, va sorprendre per la seva simpatia i el seu entusiasme, lluïnt orgullosa la samarreta del Barça al camp. Ambdues filles comparteixen el perfil alemany del seu pare: rosses, de trets suaus i amb un somriure que no va passar desapercebut per als aficionats.

Més enllà de la seva família, Flick ha conquerit l'entorn culer i gran part del futbol espanyol. Fins i tot a Madrid, on habitualment es busca qualsevol motiu per criticar el Barça, no troben arguments per atacar el tècnic alemany. "Flick ha fet millors a tots: als jugadors, a l'equip i als propis periodistes que abans dubtaven d'ell", comenten a l'entorn blaugrana.

Com són Silke, Hannah i Kathrin

Després de tanta especulació, les imatges van confirmar el que molts intuïen: la família de Hansi Flick reflecteix el mateix equilibri i serenitat que ell mostra a la banqueta. Silke és elegant i reservada. Hannah, somrient i ja mare, mostra maduresa i proximitat.

Kathrin, la més jove, destaca per la seva simpatia i per haver-se guanyat ja el cor de l'afició amb la seva samarreta del Barça. Una família unida, discreta i molt culer. Així són les tres dones que formen el pilar personal d'un dels entrenadors més exitosos i carismàtics que ha tingut el club en els últims temps.