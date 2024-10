Les inadmissibles paraules de Toni Cruanyes que demostren la deriva espanyolista de TV3

La deriva espanyolista als mitjans de comunicació públics i privats subvencionats no és nova. TV3 ja fa temps que no és la mateixa TV3 abans, la televisió pública que va néixer per difondre la llengua catalana i per comportar-se com una televisió nacional, una televisió de país, al servei de Catalunya, per i per als catalans.

Toni Cruanyes ha tornat a ser protagonista quan s'ha referit a Barcelona com la “primera ciutat espanyola”. Aquestes paraules han generat un fort malestar en certs sectors independentistes de Catalunya, que veuen en aquesta expressió una clara mostra de la "deriva espanyolista" que, segons ells, afecta tant TV3 com Catalunya Ràdio. Aquest comentari ha estat interpretat per alguns com un símbol de com els mitjans públics catalans estan adoptant un marc mental i lingüístic que, lluny de ressaltar la singularitat catalana, sembla alinear-se més amb una perspectiva espanyola.

La situació ha aconseguit un punt d'ebullició sota la presidència de Salvador Illa al capdavant del PSC i el paper d'aquest partit al panorama mediàtic català. Des que Illa va assumir la presidència de la Generalitat, a TV3 i Catalunya Ràdio han incrementat el que anomenen una "visió espanyolista", que s'allunya de l'esperit fundacional d'aquests mitjans com a promotors de la cultura i la identitat catalanes.

Aquesta percepció de deriva espanyolista no ha començat amb el PSC, ja que amb el govern anterior d'ERC i de Pere Aragonès ja passaven exemples com aquests. La frase de Toni Cruanyes, en què es refereix a Barcelona com la "primera ciutat espanyola", és inadmissible a TV3. En lloc de reforçar la identitat catalana, argumenten que aquest tipus de comentaris dilueix la seva especificitat en un marc de “normalització espanyola”. Expressions com aquesta reflecteixen una manera d'informar amb un marc mental espanyol.

Amb paraules com aquestes, queda clar que TV3 i Catalunya Ràdio prioritzen una narrativa més propera als interessos d'Espanya, en lloc de reflectir la realitat cultural i política catalana. Aquesta "espanyolització" del llenguatge afecta la percepció dels temes d'actualitat i redueix el pes de la identitat catalana als mitjans públics.

TV3, com a principal mitjà públic de Catalunya, hauria de mantenir una perspectiva que representi els valors i les aspiracions de la societat catalana, en lloc d'adoptar una postura que equiparés Barcelona amb qualsevol altra ciutat espanyola.

Reaccions a xarxes socials

El comentari de Toni Cruanyes ha estat molt comentat a xarxes socials. Els usuaris de la xarxa social X (antiga Twitter) asseguren que volien sentir la "primera ciutat catalana" i que parlar de primera ciutat espanyola implica assumir que TV3 és una televisió autonòmica, al servei d'una Generalitat sucursalista, que només treballa per satisfer els interessos de Madrid.