Francesc Mauri publica unes impactants imatges de la pluja i aconsella: 'Millor no..'

El reconegut meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, ha publicat a les xarxes socials un missatge urgent acompanyat d'imatges impactants sobre el temporal que afecta Catalunya, especialment a la zona de les Terres de l'Ebre. A través del seu compte de Twitter, Mauri va advertir la població sobre la perillositat de les pluges que poden caure aquest dilluns i que les últimes hores ja han aconseguit una intensitat inusual. Les imatges mostren carrers inundats i vehicles atrapats a l'aigua, cosa que ha provocat gran preocupació entre els habitants de zones vulnerables al desbordament.

En el seu missatge, Mauri va emfatitzar la importància d'evitar passar per rieres i guals de riu, que es poden tornar especialment perillosos en condicions de fortes pluges. A més, va aconsellar evitar circular amb automòbil si no és absolutament necessari, ja que les vies podrien veure's compromeses en qualsevol moment; "Millor no circular si no és imprescindible", sentenciava, contundent. L'advertiment s'ha tornat particularment rellevant per als que s'han de mobilitzar per les zones rurals i les àrees urbanes susceptibles a inundacions, que es veuen afectades pel desbordament de lleres i el col·lapse de drenatges.

Aquest temporal no és un esdeveniment aïllat, sinó que forma part d'una sèrie de pertorbacions que han impactat a Catalunya aquests darrers dies, cosa que ha portat els serveis d'emergència i les autoritats locals a redoblar els esforços per alertar la ciutadania i activar protocols de seguretat.

Cabreig a Cambrils

Els habitants del barri de Vilafortuny, un dels punts que ha reportat acumulacions importants d'aigua, van compartir vídeos que reflecteixen la magnitud de les precipitacions i l'estat d'alerta dels residents. Aquests ciutadans han expressat la seva preocupació pels danys que podrien generar-se en vivendes, infraestructures i transport local. La situació ha provocat una forta reacció en xarxes, on molts usuaris han demanat més intervenció de les autoritats per gestionar l'impacte del temporal.

Aquesta recomanació de Francesc Mauri té rellevància considerant que les pluges no només afecten la mobilitat, sinó també la seguretat dels que viuen en àrees propenses a inundacions. L'acumulació d'aigua a carreteres i camins, sumada a la saturació dels sistemes de drenatge, augmenta el risc d'accidents i complicacions. Davant la possibilitat que el temporal continuï, Mauri convida a seguir les actualitzacions del Meteocat i a romandre atents a les indicacions de les autoritats per minimitzar-ne els riscos i protegir la integritat de les persones i els seus béns.