El detall de Gemma Pinto a Marc Márquez que encanta els seus fans

per Mireia Puig

La influencer i publicista catalana Gemma Pinto torna a conquerir cors aquesta setmana amb un gest senzill però carregat de significat. Pocs dies abans que Marc Márquez celebrés una nova victòria al Gran Premi d'Alemanya, els seus seguidors no han trigat a presumir i comentar un detall que evidencia la proximitat i complicitat de la parella quan no estan junts. El que podria semblar una escena comuna —una foto en arribar a un lloc amb la seva família— ha generat milers de reaccions.

Un detall afectuós que arriba al cor de Marc Márquez

Dijous passat, la Gemma, que compta amb més de 340.000 seguidors a Instagram, va compartir una imatge amb els seus pares en què apareixen fent "el senyal de victòria" davant del cotxe familiar. Anava acompanyada del missatge: “La foto que envies al teu xicot per avisar que has arribat. Setmana amb tota la família!!!!! Estic MOLT feliç”.

Aquest simple gest va ser suficient perquè els fans d'en Marc s'emocionessin, ja que demostrava que, encara que ell fos a pista, ella forma part activa del seu dia a dia. La història d'amor entre el pilot i la influencer es remunta el maig de 2023, quan tots dos van publicar imatges durant una escapada romàntica a Marràqueix.

| Instagram

Des de llavors, han posat junts amb elegància a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, han compartit sopars i nits a la capital, i s'han deixat veure de la manera més afectuosa en circuits i paddocks. Aquest gest de “l'enviament fotogràfic” és només una peça més en la relació propera que projecten.

Les xarxes detonen reaccions d'afecte i orgull

Els comentaris a les xarxes no s'han fet esperar. Fans del 93 qualifiquen la Gemma com “la seva companya ideal”. Molts subratllen que aquest acte d'enviar una foto en arribar és una mostra de complicitat autèntica. Encara que sembli senzill, evidencia el respecte mutu i el suport diari que sostenen tots dos en els seus àmbits personals i professionals.

Aquest tipus de moments ha passat sovint en grans esdeveniments esportius. La Gemma sempre hi és, donant suport a en Marc, i quan no, es fan presents l'un a l'altre amb gestos de cura i proximitat.

| Instagram de Gemma Pintó

Un petit acte que escurça distàncies

Per a una parella d'alt perfil i pressió mediàtica com la seva, gestos quotidians com aquest reforcen la normalitat i l'estabilitat. Més enllà de posats o grans esdeveniments, aquests moments íntims són els fonaments d'una relació sòlida. A més, referma la narrativa d'un festeig sense artificis, basat en la companyonia i la vida real.

Aquest petit acte —una postal des del cotxe, un senyal de “he arribat bé”— mostra com una parella tan coneguda com Gemma Pinto i Marc Márquez viu relativament lluny del soroll mediàtic, prioritzant gestos íntims que aprofundeixen el seu vincle.