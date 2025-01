Sale a la luz que Ricard Ustrell fue segundo plato en Catalunya Ràdio

Ricard Ustrell nació en Sabadell en 1990. Pese a su juventud, es una figura destacada en el panorama mediático catalán. Inició su trayectoria periodística en medios locales, pero su proyección aumentó significativamente en 2011 tras una broma telefónica al entonces rey Juan Carlos, donde se hizo pasar por Artur Mas para felicitar al monarca por su cumpleaños. Este episodio le otorgó notoriedad y le abrió puertas en medios de mayor alcance.

A lo largo de su carrera, Ustrell ha estado vinculado a Catalunya Ràdio y TV3. En la radio pública catalana, ha colaborado en diversos programas, consolidándose como una voz reconocida. En televisión, ha dirigido y presentado espacios como "Quatre gats" y "Col·lapse", este último emitido en horario de máxima audiencia en TV3.

Catalunya Ràdio quería fichar a un pilar de la competencia

En 2023, tras la salida de Laura Rosel de "El matí de Catalunya Ràdio", Ustrell fue designado para liderar el programa matutino de mayor relevancia en la emisora. Sin embargo, según declaraciones de Toni Clapés, reconocido periodista de RAC1, él fue inicialmente considerado para asumir la conducción de "El matí de Catalunya Ràdio". Clapés afirmó que todos los directores de la emisora le habían propuesto en algún momento dirigir el programa, pero finalmente optaron por otras opciones, incluyendo a Ustrell.

Fichaje difícil

Toni Clapés ha expresado en diversas ocasiones su escepticismo y críticas hacia TV3 y Catalunya Ràdio. Desde el programa que presenta cada tarde, Versió Rac1, Clapés insiste en que tras el cierre de la cadena privada 8tv, se pierde diversidad en el panorama audiovisual catalán. Además, siempre critica la gestión de los medios públicos, señalando que la concentración mediática empobrece el mercado y reduce las oportunidades laborales y culturales.

Aún hay más, Clapés ha cuestionado las decisiones presupuestarias de Catalunya Ràdio, indicando que, aunque recibió ofertas para dirigir "El matí", las propuestas económicas eran inferiores a las que finalmente se ofrecieron a otros profesionales, como Ricard Ustrell.

"Las propuestas que he tenido de Catalunya Radio, algunas han avanzado más que las otras... Las últimas incluían ofertas económicas que siempre ha desbordado lo que ha venido después. ¿Cómo puede ser? A ver, a mí me ofreces eso y lo que ha venido después ha recibido cinco veces más?. Pero bien, da igual. A mí me ofrecieron una cantidad y después Ricard Ustrell cerró otra que no tenía nada que ver con la mía. El mismo equipo directivo", explicó el periodista de Rac 1.