Confessió inesperada de Quim Masferrer: L'audiència emocionada

per Pol Nadal

El passat cap de setmana, Quim Masferrer va protagonitzar un d'aquells moments que transcendeixen la seva faceta més coneguda davant les càmeres. Habitualment, el presentador de 'El Foraster' transmet la veritable cara de l'actor. Una persona simpàtica i propera que empatitza amb tots els veïns i amb les persones que coneix.

Entrevista a Catalunya Ràdio

L'actor va ser entrevistat per Roger Escapa al programa El Suplement. Masferrer va explicar un episodi viscut fa anys, quan va haver de presentar un esdeveniment benèfic de 16 hores contínues relacionat amb malalties minoritàries. En concloure, passada la 1:30 de la matinada, lluny de dirigir-se a casa o celebrar amb els seus companys d'equip, el que va fer va ser pujar al cotxe i deambular sol pels carrers de Barcelona fins a l'alba:

| TV3, Instagram, XCatalunya

“Vaig estar més de tres hores donant voltes, sense música, sense cap estímul, només conduint i digerint tot el viscut. Pujava i baixava la Diagonal, passava per Balmes, per Muntaner... Vaig arribar a casa quan començava a clarejar”.

Aquesta confessió va sorprendre molts oients, acostumats a veure un Quim Masferrer amb energia inesgotable a El foraster, rient amb veïns i entrevistats de petits municipis. El presentador, però, va descriure aquella nit com “necessària” per assimilar la intensitat dels testimonis i la càrrega emocional que havia experimentat durant el llarg directe.

Un home allunyat de la nit

Si bé Masferrer s'ha forjat una reputació de persona afable i alegre, no va dubtar a aclarir que mai ha estat de grans festes nocturnes. “Sempre, del grup d'amics, jo era el que es descontrolava menys, el que portava el cotxe”, va afirmar. Unes paraules que mostren un comunicador que, encara que profundament social, no es defineix com algú nocturn.

| TV3, XCatalunya

L'impacte en l'audiència

No és la primera vegada que Quim Masferrer commou aquells que el segueixen amb les seves anècdotes. Però aquesta vegada, el seu testimoni ha impactat particularment, perquè va mostrar un presentador molt humà que es buida en les llargues jornades de treball i necessita el seu propi ritual per recompondre's.

La resposta del públic no es va fer esperar: molts oients es van mostrar emocionats davant la senzillesa de l'anècdota de recórrer Barcelona de nit, una ciutat que dormia mentre ell donava voltes a l'estrès i a la congoixa acumulada.

A les xarxes socials la resposta va ser la mateixa. Els comentaris d'admiració cap al català es van multiplicar. “Aquest Quim no només comunica, sinó que sent i empatitza amb el que explica”, va escriure un usuari a Twitter.