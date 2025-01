Catalunya al pou: Una altra setmana amb 'la Isla de las Tentaciones' liderant audiència

Ja tenim la informació de les audiències d'ahir dimecres 29 de gener. Podríem dir que va saltar la sorpresa, però no. La Catalunya dels vuit milions, aquesta Catalunya àmplia i diversa va triar Telecinco. No va decidir marcar el 3 del seu comandament (això tenint en compte que hi tenen configurat TV3 i no Antena 3). Tampoc van triar Televisió Espanyola. Van decidir veure 'La Isla de las Tentaciones'.

Així es dedueix de la informació publicada per l'expert en televisió i audiències, Rocco Steinhäuser. El comunicador ha publicat la taula d'audiències i queda clar que els catalans van decidir sintonitzar Telecinco entre les 23.15 i les 23.45 i entre 00:45 i les 02:00.

| Telecinco

Els partits del FC Barcelona contra l'Atalanta (2-2) i del Girona FC contra l'Arsenal FC (1-2) ja havien acabat, de manera que els espectadors tenien via lliure per gaudir del programa 'cultural' 'La Isla de las Tentaciones'. Els números són espectaculars i en alguns moments arriben al 16,5% de share amb 225.000 espectadors. El percentatge més baix és del 9,9% amb 57.000 espectadors.

La Isla de las Tentaciones, la teleescombraria no para de créixer

La vuitena temporada de "La Isla de las Tentaciones" es va estrenar el 6 de gener de 2025 a les 22:00 hores a Telecinco. El programa s'emet de dilluns a divendres al primer canal de Mediaset i, de moment, està aconseguint uns números d'audiència espectaculars.

El format de La Isla de las Tentaciones està dissenyat com una prova de fidelitat i resistència emocional per a parelles que desitgen avaluar la fortalesa de la seva relació. Cinc parelles arriben a una paradisíaca vila a Samaná, República Dominicana, on hauran de separar-se: els homes viuran en una vila amb un grup de solteres, mentre que les dones conviuran amb solters. Aquests tercers en discòrdia tenen com a objectiu posar a prova la confiança, l'amor i els límits de cada parella.

L'objectiu principal del programa és permetre que les parelles analitzin la seva relació des d'una nova perspectiva, ja que s'enfronten a situacions que posen a prova la seva confiança i lleialtat. Al llarg de la convivència, els participants exploren les seves emocions, descobreixen inseguretats i, en molts casos, revelen desitjos ocults.