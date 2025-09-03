Desconcierto en Inglaterra: se confirma el rumor sobre el príncipe Louis y su madre

Inglaterra se ha llevado una gran sorpresa esta semana debido a que se ha confirmado un rumor que muchos no querían creer. El príncipe Louis no ha sido fotografiado junto a su madre, Kate Middleton, en su primer día de clases, tampoco han aparecido sus hermanos. El esperado posado familiar no ha existido este año y eso ha desconcertado a todos.

Septiembre ha llegado y con él, la vuelta al cole, no solo para los niños comunes, también para los hijos de la realeza. Cada año, los británicos han esperado una imagen: la de los príncipes de Gales llevando a sus hijos al colegio. Ha sido una tradición, una escena entrañable, pero este año esa imagen no ha llegado.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Durante años, Guillermo y Kate han posado sonrientes junto a George, Charlotte y Louis: De la mano, hablando, como una familia más. Han mostrado un lado humano, cercano y lejos de los protocolos reales, pero eso ha cambiado.

Louis aún no ha sido fotografiado junto a su familia en su vuelta al cole en Inglaterra

Desde hace tres años, los duques de Cambridge han roto esa costumbre y han optado por la privacidad. Han querido proteger a sus hijos. Lo han hecho con firmeza y este 2025 no ha sido la excepción.

Kate Middleton ha enfrentado un año difícil. A inicios de 2024, se le diagnosticó cáncer, la familia se volcó en ella y también en sus hijos. Han hecho todo lo posible para que George, Charlotte y Louis vivan con normalidad: Sin exposición, sin presión, como niños comunes.

| Europa Press

Los tres ya habrían regresado al colegio Lambrook, en Berkshire, el mismo centro donde han estudiado en los últimos años. Muy cerca de Windsor, donde vive la familia. Pero este año aún no hay ninguna foto oficial como las hacían antes, algo que ha llenado de desconcierto a Inglaterra.

El príncipe Louis está viviendo una infancia relativamente normal gracias a sus padres

Muchos esperaban que, tras la recuperación de Kate, volviera el tradicional posado. Incluso se había rumoreado que este año sí se haría. La familia ha cambiado de casa, ha buscado un nuevo comienzo y se creía que el posado sería parte de esa nueva etapa, pero no ha sido así.

| Europa Press

El hecho de que no se haya producido ha impactado a los británicos. Ha confirmado que la familia sigue priorizando la discreción por el bien de la infancia de Louis y sus hermanos.

Ha demostrado que los príncipes quieren proteger a sus hijos. Y ha dejado claro que, por ahora, las imágenes entrañables del primer día de cole han quedado atrás.