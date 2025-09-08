La decisió de Meghan Markle amb el seu fill Archie que sorprendrà la família Windsor

Aquest dimarts, Meghan Markle ha tornat a ser notícia després de conèixer-se una decisió al voltant del seu fill Archie que promet fer parlar a Anglaterra. La duquessa de Sussex, que feia setmanes que compartia petites pinzellades de la seva vida familiar, ha deixat entreveure un detall que connecta el nen amb la tradició britànica de manera inesperada.
Des que va estrenar la seva docu-sèrie a Netflix, Amb amor, Meghan, l'esposa del príncep Harry manté una presència constant a l'aparador digital. Les seves últimes publicacions mostren moments familiars al costat de Harry, Archie i Lilibet, tot i que sempre eviten mostrar la cara dels petits. Què ha cridat l'atenció dels seguidors aquesta vegada?
Meghan Markle pren una decisió inesperada amb el seu fill Archie
Meghan Markle i el príncep Harry van reduir notablement les seves aparicions públiques després de mudar-se a Califòrnia el 2020. Des de llavors, han intentat equilibrar la seva vida privada amb la seva influència mediàtica. Malgrat els rumors de tensions amb la Família Reial, especialment després de la publicació del llibre Spare de Harry, els ducs han buscat fer passos cap a una vida més independent.
L'esport, però, ha estat històricament un vincle a la família Windsor. El futbol, nascut a Anglaterra al segle XIX, s'ha consolidat com a emblema cultural a Europa, i que Archie s'acosti a aquesta disciplina resulta, per tant, més que simbòlic. Alhora, mostra com Meghan busca aixecar ponts entre l'educació californiana del seu fill i les arrels britàniques que l'acompanyaran sempre.
La revelació va arribar a través d'una de les últimes imatges compartides per Meghan a Instagram. Els seguidors més atents van descobrir que Archie lluïa l'uniforme de la GB Soccer School, una prestigiosa acadèmia de futbol situada a Califòrnia. Segons la premsa britànica, l'escola ofereix entrenaments personalitzats i programes dissenyats per a futurs talents.
El detall va sorprendre molts, ja que els preus d'aquesta institució són elevats. Una sessió setmanal de 45 minuts costa uns 300 euros per trimestre, mentre que el pla complet, amb entrenaments i partits, puja a uns 1.117 euros per semestre. Durant les vacances, els cursos intensius arriben als 430 euros per setmana.
El gest de Meghan Markle sorprèn la família Windsor
Meghan Markle ha estat criticada en múltiples ocasions per la seva suposada desconnexió amb la tradició britànica. Tanmateix, aquest detall sembla jugar al seu favor en termes de percepció pública. En mostrar a Archie en un context esportiu lligat al Regne Unit, projecta una imatge de respecte cap al llegat del seu marit.
L'elecció no sembla casual, i és que el futbol va ser introduït a les escoles angleses el 1863 i, des de llavors, ha estat vinculat a la identitat nacional. Al Regne Unit, els clubs formen part del teixit social i cultural. Que el fill de Harry i Meghan vesteixi ara la samarreta d'una acadèmia professional de futbol reforça aquesta connexió amb els seus orígens.
Segons mitjans britànics, alguns observadors consideren que aquest gest pot interpretar-se com una forma subtil d'acostament cap a la família Windsor. No debades, el príncep Guillem, germà de Harry, és president de la Federació Anglesa de Futbol.
Tanmateix, les xarxes socials van reaccionar amb comentaris dividits. Alguns usuaris van destacar el cost de l'acadèmia, qüestionant la coherència amb els discursos sobre austeritat de la parella. Altres, en canvi, van aplaudir que Meghan busqui oportunitats de qualitat per a l'educació i formació del seu fill.
La decisió de Meghan Markle d'inscriure el seu fill Archie en una escola de futbol exclusiva reflecteix tant el seu estil de vida californià com la seva connexió amb les arrels Windsor. Amb aquest gest, la duquessa equilibra independència i tradició, projectant una imatge cuidada i estratègica. El que queda per veure és com aquest detall influirà en la relació de Harry i Meghan amb la Família Reial britànica.