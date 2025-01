Decisió dràstica dels fills de Juan Carlos I per un problema de salut greu

L'estat de salut de Juan Carlos I s'ha convertit en motiu de gran preocupació per als seus fills, Felip VI, Cristina i Elena, que recentment es van reunir al Palacio de la Zarzuela per prendre mesures al respecte. El rei emèrit, que resideix a Abu Dabi des d'agost de 2020, s'aproxima als 87 anys immers en un context que, segons fonts properes a la família, s'ha tornat cada cop més delicat.

Fa gairebé quatre anys, Felip VI va decidir exiliar el seu pare després de diversos escàndols i un creixent descrèdit de la imatge reial, principalment per les investigacions al voltant de Corinna Larsen i altres polèmiques econòmiques. L'emèrit, a qui antany se l'aclamava pel seu paper en la transició espanyola, es va trobar de sobte fora del país i, d'alguna manera, marginat de l'esfera pública per salvaguardar la reputació de la Corona i de l'hereva, la princesa Leonor. Amb el pas del temps, Juan Carlos I va semblar encaixar aquesta nova realitat, però la recent evolució de la seva salut ha encès les alarmes.

Problemes de mobilitat i l'inevitable ús d'una cadira de rodes

El rei emèrit ha estat intervingut en nombroses ocasions per problemes de maluc. El desencadenant de bona part de les seves dolències va ser la famosa caiguda a Botswana, en ple safari, que va marcar l'inici d'un declivi físic i, també, el del seu regnat.

Des de llavors, el marit de la reina Sofia ha provat amb tractaments de medicina regenerativa, inclosa la injecció de cèl·lules mare i plaquetes per retardar l'agreujament dels seus dolors. Tanmateix, en el seu últim control, els metges li han transmès la pitjor de les notícies: és probable que acabi els seus dies en una cadira de rodes.

Aquest diagnòstic ha despertat la preocupació de Felip, Cristina i Elena, que coneixen de primera mà la resistència del seu pare a admetre debilitat física. Juan Carlos I tem veure's associat a la imatge d'un rei “derrotat” i, segons relaten fonts properes, s'enclaustra hores a la seva habitació, reticent a aparèixer en públic si no pot caminar amb normalitat. Darrere de la seva negativa a utilitzar una cadira de rodes hi ha la por a la depressió i a la humiliació que creu que representa.

Sospites de demència senil i exàmens neurològics

La mobilitat no és l'únic focus d'inquietud per als fills de l'emèrit. En les seves últimes visites a Espanya, s'han detectat “despistes” i oblits que han portat Felip VI, Cristina i Elena a imposar-li un examen neurològic complet. L'equip mèdic hauria descartat malalties greus com l'Alzheimer, adduint que els símptomes concorden amb una demència senil incipient, fruit de la seva longevitat i del progressiu deteriorament físic.

No és la primera vegada que els membres veterans de la Casa Reial se sotmeten a aquestes proves: la reina Sofia també va ser examinada per descartar la malaltia que pateix la seva germana Irene de Grècia. Amb aquest nou panorama, les infantes Cristina i Elena haurien començat a exercir una pressió directa sobre el rei Felip VI, reclamant el retorn de Juan Carlos I a Espanya.

Als seus ulls, resultaria una deshonra —i un contratemps per a la imatge de la Corona— si l'emèrit morís a l'exili. Repatriar el cos d'algú que va ser monarca d'Espanya suposaria un espectacle mediàtic que minaria encara més la legitimitat de la institució.

Un dilema per a la Corona

La possibilitat que Juan Carlos I retorni a la seva pàtria planteja diferents fronts. D'una banda, aquest reingrés reobriria el debat al voltant dels seus escàndols financers i personals, cosa que es va voler silenciar quan se li va proposar la sortida a Abu Dabi. D'altra banda, els fills de l'emèrit s'enfronten a la disjuntiva de prioritzar la dignitat del seu pare —que, com a qualsevol ancià, li agradaria morir a la seva terra—, o mantenir el statu quo que tant ha servit a la monarquia per sortejar el descrèdit en els últims anys.

Els rumors d'una “decisió dràstica” es refereixen, precisament, a la voluntat de portar de tornada a Juan Carlos I, encara que amb condicions clares per preservar la imatge del regne. No es descarta la possibilitat que l'emèrit rebi atencions mèdiques privades d'alt nivell, sempre en un entorn controlat que impedeixi l'escrutini mediàtic. Per ara, Felip VI no s'ha pronunciat al respecte, i Zarzuela manté el silenci oficial.

Retorn a Espanya del rei emèrit

La pròxima visita del rei emèrit a Espanya serà un indici vital per comprendre la direcció que prendrà el conflicte familiar. Els seus problemes de salut estan lluny de resoldre's, i la intransigència de Juan Carlos a mostrar debilitat no fa sinó complicar les coses. Mentrestant, la Casa Reial es veu novament en una cruïlla: romandrà l'emèrit lluny del seu país en els seus últims dies o tornarà amb el risc de desfermar un nou terratrèmol institucional? Les pròximes setmanes podrien ser decisives en el destí d'un rei que, als seus 87 anys, encara pot donar molta guerra.