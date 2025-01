'Com si fos ahir' del 22 de gener: Gir inesperat en la vida de la Cati

El dimecres 22 de gener de 2025 arriba ple de girs inesperats i moments d’intensitat a Com si fos ahir. D’una banda, la Marta i el Salva s’enfronten a les conseqüències de la seva manera de manejar la relació del Joel amb la Isabel.

El Salva retreu a la Marta que hagi pressionat la Isabel per la qüestió de la feina, i això porta la Marta a reconèixer que potser ha actuat de forma una mica egoista o precipitada. Però més tard, ella acaba lligant caps i descobreix que el Salva va ser qui, en secret, va aconseguir la feina per a la Isabel. Aquest descobriment pot fer trontollar la confiança que la Marta té en ell, ja que s’adona que el Salva ha pres una decisió important a l’esquena de tots.

La Marta no porta gens bé que el Joel torni amb la seva mare i la seva reacció segurament no sigui gens bona.

| TV3, XCatalunya, Grafinka

Mentrestant, la Cati i l’Agustí comparteixen una mateixa inquietud: noten que els seus fills s’estan allunyant i que la relació familiar s’ha refredat. És per això que la Cati decideix organitzar un dinar familiar amb la intenció de retrobar-se i recuperar la complicitat de sempre.

El que no s’esperen, però, és que durant aquesta reunió aparegui una visita sorpresa. A priori s’ha de descartar que sigui el Marc. L’actor que l’interpreta, el Marco H.Medina, va dir que deixava la sèrie.

| TV3

En un altre punt de la trama, la Lídia s’obre al Valeri i li revela que està enamorada d’un home anomenat Llibert, que resideix a Xile. La distància geogràfica pot suposar un repte colossal. Caldrà veure si la Lídia està disposada a marxar de Catalunya o si el Llibert voldrà traslladar-se a viure aquí, i de quina manera el Valeri encaixarà aquesta notícia. Alguns seguidors de la sèrie ja fa dies que parlen del tema. Serà en Llibert un estafador de l’amor? S’unirà amb la Lídia per enganyar la Gina?

Finalment, la Gina fa un moviment que demostra fins a quin punt està determinada a passar pàgina amb el Jordi. Veient que no hi ha manera de recuperar la seva relació ni de reconciliar-s’hi, decideix obrir-se un perfil a Tinder per conèixer gent nova i, potser, trobar algú que l’ajudi a oblidar els seus maldecaps sentimentals.

La Gina vol donar un cop de timó a la seva vida amorosa: les últimes setmanes l’han deixada trasbalsada, però també l’han fet més forta i capaç d’assumir riscos. El Jordi per la seva banda ja ha marxat a Nova York a veure l’Anna i tot indica que no hi ha reconciliació possible.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 22 de gener de 2025?

L'episodi de la sèrie de sobretaula de TV3 del dimecres 22 de gener començarà a les quatre i un minut de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, tindrà una durada d'exactament quaranta minuts. Es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.