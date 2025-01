Donald Trump salva Xavier Grasset a TV3

L'expert en comunicació audiovisual i en audiències, Rocco Steinhäuser, ha publicat els números d'ahir dilluns 20 de gener i hi ha canvis importants respecte a TV3. Els espectadors habituals de la Televisió de Catalunya saben que aquest mitjà de comunicació té diversos programes estrella que solen aconseguir el lideratge sense problemes. Altres, sense aconseguir mals resultats, podrien millorar.

El Telenotícies Migdia presentat per Xavi Coral i per Raquel Sans i el Telenotícies Vespre, presentat per Toni Cruanyes, són productes segurs. Igual que ho són 'Com si fos ahir', que arrossega els bons números de l'informatiu, de la previsió meteorològica i del 'Cuines'. En el prime time, productes com 'El Foraster', 'Joc de Cartes' o 'Polònia', solen guanyar a la seva competència. Mentre que el 'Sense Ficció' o la pel·lícula dels divendres tenen resultats més mediocres.

| 3Cat

La Selva de Xavier Grasset aconsegueix normalment resultats que no arriben al 10% d'audiència. Tanmateix, amb motiu de la presidència de Donald Trump, el programa ha millorat i més catalans han seguit la informació que ha proporcionat aquest espai. En aquest sentit, segons Steinhäuser, puja a l'11,5%, el que significa 140.000 espectadors. TardeAR d'Ana Rosa Quintana es queda amb el 6,6% i 83.000 espectadors o el MVTarde de La Sexta, aconsegueix 5,4% i 67.000 espectadors.

La Selva, un programa del qual s'esperava més

Veurem què passa quan passi l'efecte Trump, però el cert és que La Selva és un producte del qual TV3 esperava més. De moment segueix en antena, però veurem què passa a partir del pròxim estiu. Si decideixen mantenir-lo o li busquen un substitut.

La Selva és un programa vespertí de TV3 presentat per Xavier Grasset, que s'emet de dilluns a divendres de 17:30 a 19:15 hores. Estrenat el 12 de setembre de 2024, aquest magazín combina actualitat, entreteniment i cultura en un ambient que simula una cafeteria.

Des de la seva estrena, "La Selva" ha experimentat variacions en la seva audiència. El programa va debutar amb un 13,7% de quota de pantalla. Es va posicionar com una de les millors opcions per als espectadors de TV3, però aviat va començar el seu descens.

Grasset, que ja havia fet humor a TV3 juntament amb Andreu Buenafuente, feia anys que havia canviat el seu registre i presentava el programa 'Més 324' al Canal 324. Ara, amb La Selva, vol tornar i consolidar-se en el món de l'entreteniment.