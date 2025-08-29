20 anys d’una entrevista a Carlos Cuevas que t’emocionarà

Fa dues dècades, un nen de nou anys acariciava el cor del públic català davant de càmeres, amb una sinceritat impossible de fingir. Avui, darrere de la veu adulta que molts coneixen, hi ha aquella ànima tímida que explicava com estudiava lluny dels focus. La història d’aquell moment s’ha tornat a compartir després de la recuperació d’un entranyable fragment televisiu.
Debut a TV3
Carlos Cuevas va començar a actuar quan tot just tenia cinc anys. Ho va fer en anuncis publicitaris, i va debutar a la pantalla petita amb un episodi de Trilita el 2003. El 2005, amb només nou anys, va interpretar Biel Delmàs a Ventdelplà, paper que el va llançar definitivament al reconeixement a Catalunya.
Una peça audiovisual rescatada per TV3 ens mostra aquell petit actor parlant a InfoK sobre la seva experiència en aquells inicis. Narrava amb aparent senzillesa com la seva mare gestionava amb l’escola les seves absències per rodatge. També preguntava als seus amics pels deures.
Fama des de ben petit
El nen que interpretava Biel relatava que, tot i que vivia en un poble proper a Barcelona, el reconeixement va arribar aviat. “La gent del carrer...ja em deia ‘ei, ets en Biel de Ventdelplà’”, pronunciava amb naturalitat. En aquelles senzilles paraules es percebia el primer senyal que acabaria sent una carrera sòlida i molt estimada.
De tímid a consagració a Merlí
Aquella entrevista ja deixava veure quelcom més que un nen estrella: mostrava una maduresa innocent. Quinze anys després, Carlos Cuevas és un dels actors més reconeixibles de la pantalla espanyola. Protagonista de sèries com Merlí, Merlí: Sapere aude, i Smiley, també ha participat amb sòlida presència en teatre, cinema i doblatge.
Però aquell instant tan senzill, quan explicava com la seva mare parlava amb la seva professora, o com preguntava deures per telèfon, ressona amb autenticitat. És un recordatori poderós de les seves arrels i del que hi ha d’humà en el seu ascens.
Carlos Cuevas, una carrera plena d’èxits
Carlos Cuevas va néixer a Montcada i Reixac el 1995 i va començar en la interpretació a cinc anys. Va aparèixer en anuncis publicitaris i feines de doblatge amb una desimboltura sorprenent. El seu debut audiovisual va ser en una pel·lícula de TVC, La mujer de hielo el 2002, que va marcar l’inici d’una carrera prometedora. Però va ser a Ventdelplà, entre 2005 i 2010, amb més de 350 episodis, on es va guanyar l’afecte del públic com a Biel Delmàs.
Cinema i teatre
Tot just acabada l’adolescència, el 2009 va actuar a la pel·lícula Cruzando el límite. Va ser el seu bateig cinematogràfic, oferint una altra dimensió a la seva feina. Al teatre va destacar en obres com Madame Melville (2011). La direcció era d’Àngel Llàcer, i Els nostres tigres beuen llet (2012) amb text d’Albert Espinosa al Teatre Nacional de Catalunya.
També va protagonitzar Barcelona el 2013, on va interpretar Tinet en una obra ambientada en els bombardejos franquistes sobre la ciutat.
Pol Rubio a Merlí
El 2015 va estrenar Merlí, interpretant Pol Rubio, paper que el va catapultar més enllà de Catalunya. La sèrie va ser doblada i difosa a tot Espanya i Hispanoamèrica, assolint una gran repercussió. La història va continuar amb Merlí: Sapere aude a Movistar+ i Netflix entre 2019 i 2021, on assumeix encara més protagonisme.
Salt a les plataformes
La comèdia romàntica queer Smiley (2022) el mostra com a Àlex, protagonista d’una història fresca i necessària, que va marcar una altra fita en el seu recorregut Wikipedia. Al cinema ha participat en nombrosos films com Ahora o nunca (2015). Gente que viene y bah (2019), El verano que vivimos (2020), Donde caben dos (2021), i La piel del tambor (2022). També ha participat recentment a La ternura (2023), La abadesa (2024) i El 47 (2024), on va interpretar Pasqual Maragall.