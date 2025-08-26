Audiències TV3: Toni Cruanyes vs Raquel Sans i Xavi Coral, resultat curiós

La fotografia d'audiències de l'estiu sempre deixa pistes interessants sobre els hàbits televisius a Catalunya. TV3 torna a sostenir la jornada gràcies als seus informatius, que resisteixen quan la graella redueix directes. Aquesta vegada, la sorpresa arriba de dues edicions del mateix telenotícies que van acabar calcant el percentatge. Nit i migdia es van abraçar en la dada clau, mentre els presentadors més reconeixibles de la casa van mantenir fidelitats diferents.
Empat tècnic en share i diferències en espectadors: la instantània del 25 d'agost
No hi va haver empat en espectadors, però sí en la mesura que decideix la batalla diària. La radiografia completa del dia permet entendre per què el fenomen informatiu va tornar a inclinar la balança. El dilluns 25 d'agost, el TN Vespre de Toni Cruanyes va assolir a Catalunya un 26,4 % de share i 402.000 espectadors de mitjana. El TN Migdia, amb Raquel Sans i Xavi Coral, va calcar aquest 26,4 %, signant 335.000 seguidors en una franja històricament molt competitiva.
El percentatge empata la força relativa de cada edició, mentre el volum total reflecteix universos de consum molt diferents. Les dades procedeixen de Kantar, difoses aquest matí per la capçalera especialitzada El Món de la Tele. El TN Comarques de Núria Solé també es va situar entre els més vistos del dia amb un 20,3 % i 196.000 espectadors. A la competència, el Noticias 1 d'Antena 3 es va colar al top del dia amb 197.000 seguidors i un 14,1 % de quota.
Estiu sense grans directes i un prime time de ficció
La comparativa dimensiona l'abast informatiu de TV3 fins i tot en un agost de consum més laxe. La pública catalana transita l'agost amb menys directes més enllà dels Telenotícies, que sostenen migdia, tarda i nit amb emissió en rigorós directe. La resta de franges combina sèries i concursos, amb el juvenil Jo mai mai imposant-se al prime time del dilluns amb solvència. Aquesta franja va tornar a manar davant de propostes com Grand Prix, una reemissió d'El Hormiguero i First Dates.
En sobretaula, Downton Abbey va confirmar el seu paper de valor segur estival amb un 16 % i una notable fidelitat diària. El context ajuda a explicar l'empat: amb menys estrenes i directes, el consum es concentra de manera semblant en informatius clau. El migdia arrossega una audiència més fragmentada per hàbits laborals i familiars, malgrat la seva fortalesa històrica. La nit aglutina perfils diferents i postprime time, equilibrant percentatges encara que els comptes absoluts divergeixin amb claredat.
Cruanyes, Sans i Coral
Toni Cruanyes pilota el TN Vespre des de 2014, consolidant un lideratge que ha sobreviscut a canvis polítics, cicles informatius i renovacions de plató. 3Cat va anunciar al maig una reorganització dels informatius per a la tardor de 2025, amb Cruanyes al capdavant del Vespre de dilluns a dijous. Raquel Sans assumirà el Vespre de divendres a diumenge, mentre el TN Migdia quedarà entre setmana en mans d'Anna Garnatxe i Xavi Coral. Els caps de setmana, Júlia López i Joan Raventós portaran el Migdia, completant un elenc que busca reforçar ritme, anàlisi i connexió digital.