David Bustamante, sense Paula Echevarría i amb un missatge important: 'Molt covard'

Després d'un temps allunyat del focus mediàtic, David Bustamante ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. Però en aquesta ocasió no té res a veure amb la seva actual relació amb la seva exdona, Paula Echevarría. I és que el cantant ha tornat als escenaris acompanyat d'un missatge revelador: “La gent és molt covarda”.
Fa uns mesos, aquest conegut cantant càntabre va ser objecte de crítiques a les xarxes socials pel seu físic, després de reaparèixer, segons algunes persones, amb més pes de l'habitual.
Tot i això, gràcies a la seva llarga trajectòria musical, David Bustamante sap bé què suposa ser un personatge públic i tot el que això comporta. No obstant això, també té molt clar que han d'existir certs límits morals.
Per això, en més d'una ocasió, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'utilitzar els seus concerts com a altaveu per intentar conscienciar sobre aquest tema. I prova d'això són les paraules taxatives que, dies després de les crítiques, va pronunciar durant un dels seus espectacles.
“Sempre he dit que no cal dir-li a ningú si ha engreixat o aprimat. Tothom té un mirall a casa. Cadascú té els seus temps i els seus moments”, va assegurar David Bustamante davant l'aplaudiment del seu públic.
Ara, l'exmarit de Paula Echevarría ha deixat més d'un sense paraules en reaparèixer en plena forma, després d'un temps seguint una estricta rutina d'exercicis. Moment que ha aprofitat per compartir un missatge important: “La gent és molt covarda”.
David Bustamante, ex de Paula Echevarría, sorprèn amb el seu darrer missatge
Qui va ser finalista de la primera edició d'Operación Triunfo s'ha deixat veure durant un dels seus últims concerts amb una figura molt més tonificada que fa uns mesos. I és que no hi ha cap dubte que la seva aparença actual no té res a veure amb la que tenia quan els haters el van jutjar a través d'internet.
Entre aplaudiments, David Bustamante ha aprofitat una de les pauses entre cançons per compartir amb tots els presents una reflexió personal. L'exmarit de Paula Echevarría ha obert el seu cor per parlar sobre el mal que pot arribar a fer un comentari a les xarxes.
“Moltes vegades la gent és molt covarda i fa molt de mal. Si nosaltres, als nostres fills, els diem com s'han de comportar...”, ha assegurat l'artista, visiblement indignat.
En aquest moment, David Bustamante ha volgut demanar respecte per ell i per totes les persones conegudes que, dia a dia, s'enfronten a situacions tan desagradables com la que ell ha viscut:
“A la gent, simplement per ser coneguda o per estar allà, no cal llençar-li pedres, no cal lapidar-la. La gent ja sap perfectament com és i cal donar temps a les persones. Tots tenim etapes”.
Abans de continuar amb el seu show, i en un intent de treure ferro a l'assumpte, David Bustamante ha acabat el seu discurs amb un missatge ben motivador. “Està permès caure, però també tenim l'obligació d'aixecar-nos. I jo crec que he estat exemple sempre d'això”, ha sentenciat l'ex de Paula Echevarría.