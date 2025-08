Paula Echevarría, ex de David Bustamante, destapa el secret familiar: 'La meva filla…'

Paula Echevarría ha sorprès els seus seguidors i ho ha fet a través de les seves xarxes socials. L'actriu ha compartit una publicació molt especial, on ha confessat un secret familiar: les persones més importants de la seva vida fan anys a l'agost.

Paula Echevarría ha llançat una pregunta als seus fans: “A tu, què et fa feliç?”. Juntament amb aquesta frase, ha penjat un carrusel de fotos. Instantànies preses a Candás, la seva terra natal, un racó d'Astúries que sempre ha portat al cor.

| Instagram, @pau_eche

Paula ha mostrat el seu amor pel que és senzill, per la família, pels amics, per l'estiu a la seva terra i ha deixat clar què és el que l'omple. Paula ha recordat per què tants trien Astúries com a destinació. Els Picos de Europa com a teló de fons, un paradís que enamora qualsevol.

Paula Echevarría, ex de David Bustamante, gaudeix dels seus estius en família

Paula ha confessat com n'és d'important la seva família. Ha explicat que, sempre que pot, torna a Candás. Allà hi troba la calma, l'afecte dels seus i l'escalfor de la seva llar de sempre.

Però aquesta vegada, a més, Paula Echevarría ha revelat alguna cosa més, un detall molt íntim. Una dada que fins ara només era un rumor. A les seves històries d'Instagram ha preguntat: “Endevineu quin bombó fa anys a l'agost?”, i ella mateixa ha respost: "La meva filla, la meva mare i jo".

| Instagram, @pau_eche

Amb aquesta frase, Paula Echevarría ha destapat el secret familiar: ha admès que les tres dones de la família celebren el seu aniversari el mateix mes. L'agost és especial per a ella, és el mes en què va néixer i el mes en què va néixer la seva filla Daniella.

Paula Echevarría emociona tothom amb la revelació que ha fet sobre la seva filla amb David Bustamante

La revelació de Paula Echevarría ha emocionat els seus fans, ha estat un gest proper. Un secret familiar perquè ningú sabia que la progenitora també feia anys el mateix mes que ella, un secret que ha agradat als seus milers de fans. Paula ha deixat entreveure que preparen una gran celebració.

| Europa Press

Amb aquesta confessió, Paula Echevarría ha reforçat encara més la seva imatge de filla agraïda i de dona orgullosa de les seves arrels. Paula ha tornat a demostrar que l'essencial és en el més senzill, en el que és proper i en l'autèntic.

Astúries ha tornat a ser l'escenari, el seu lloc al món, el seu refugi, la seva felicitat i els seus seguidors ho han agraït amb milers de missatges d'afecte. Perquè Paula ha parlat des del cor i ha compartit una part molt bonica de la seva vida.