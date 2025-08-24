David Bustamante, sin Paula Echevarría y con un mensaje importante: 'Muy cobarde'

Tras un tiempo alejado del foco mediático, David Bustamante ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Pero en esta ocasión no tiene nada que ver su actual relación con su exmujer, Paula Echevarría. Y es que, el cantante ha regresado a los escenarios acompañado de un revelador mensaje: “La gente es muy cobarde”.

Hace unos meses, este conocido cantante cántabro fue objeto de críticas en las redes sociales por su físico, tras reaparecer, según algunas personas, con más peso del habitual.

| Instagram, @davibusta

Sin embargo, gracias a su larga trayectoria musical, David Bustamante sabe bien lo que supone ser un personaje público y lo que todo eso conlleva. No obstante, también tiene muy claro que deben existir ciertos límites morales.

Por eso, en más de una ocasión, no se lo ha pensado dos veces a la hora de utilizar sus conciertos como altavoz para tratar de concienciar sobre este tema. Y prueba de ello son las tajantes palabras que, días después de las críticas, pronunció durante uno de sus espectáculos.

| Europa Press

“Siempre he dicho que no hay que decirle a nadie si ha engordado o adelgazado. Todo el mundo tiene un espejo en casa. Cada uno tiene sus tiempos y sus momentos”, aseguró David Bustamante ante el aplauso de su público.

Ahora, el exmarido de Paula Echevarría ha dejado a más de uno sin palabras al reaparecer en plena forma, tras un tiempo siguiendo una estricta rutina de ejercicios. Momento que ha aprovechado para compartir un importante mensaje: “La gente es muy cobarde”.

David Bustamante, ex de Paula Echevarría, sorprende con su último mensaje

El que fuera finalista de la primera edición de Operación Triunfo se ha dejado ver durante uno de sus últimos conciertos con una figura mucho más tonificada que hace unos meses. Y es que, no hay ninguna duda de que su actual apariencia no tiene nada que ver con la que tenía cuando los haters le juzgaron a través de internet.

Entre aplausos, David Bustamante ha aprovechado uno de los parones entre canciones para compartir con todos los allí presentes una reflexión personal. El exmarido de Paula Echevarría ha abierto su corazón para hablar sobre el daño que puede llegar a hacer un comentario en redes.

| X, @AytoPinto

“Muchas veces la gente es muy cobarde y hace muchísimo daño. Si nosotros, a nuestros hijos, les decimos cómo deben comportarse...”, ha asegurado el artista, visiblemente indignado.

En este momento, David Bustamante ha querido pedir respeto para él y para todas las personas conocidas que, día a día, se enfrentan a situaciones tan desagradables como la que él ha vivido:

“A la gente, simplemente por ser conocida o por estar ahí, no hay que tirarle piedras, no hay que lapidarla. La gente ya sabe perfectamente cómo es y hay que dar tiempo a las personas. Todos tenemos etapas”.

Antes de seguir con su show, y en un intento por quitarle hierro al asunto, David Bustamante ha acabado su discurso con un mensaje de lo más motivador. “Está permitido caerse, pero también tenemos la obligación de levantarnos. Y yo creo que he sido ejemplo siempre de eso”, ha sentenciado el ex de Paula Echevarría.