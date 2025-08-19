David Beckham, 50 anys: 'Des que vaig conèixer la meva dona això és l'únic que menja'

David Beckham ha tornat a acaparar titulars amb unes declaracions que no han deixat indiferent a ningú. L'exfutbolista, de 50 anys, ha fet una confessió sobre la seva dona, Victoria Beckham, que revela un aspecte desconegut de la seva vida privada.
"Des que vaig conèixer la meva dona això és l'únic que menja", va declarar parlant de Victoria, assegurant que sempre ha mantingut una estricta dieta de peix i verdures al vapor. Unes paraules que han despertat moltes preguntes i que conviden a reflexionar: com ha influït realment aquesta manera de viure en la dissenyadora?
David Beckham desvela l'estricta dieta de Victoria Beckham
L'obsessió pel físic en el món de les celebritats no és nova, i Victoria Beckham ho sap millor que ningú. Durant els anys 90 i principis dels 2000, la pressió mediàtica cap a les artistes femenines era asfixiant. Una situació que ella ha denunciat en diverses ocasions.
En un dels records més dolorosos, va relatar com va ser obligada a pujar a una bàscula a la televisió tot just dos mesos després de donar a llum Brooklyn. Aquesta escena torna avui a la conversa pública gràcies a la imminent estrena de la seva pròpia docu-sèrie a Netflix.
El projecte mostrarà l'ex Spice Girl mentre prepara la seva desfilada per a la Setmana de la Moda de París de 2024. El pes, la imatge i l'escrutini constant es converteixen en eixos centrals d'un relat que promet ser tan personal com impactant.
El moment clau va arribar durant una entrevista a Table 4 de River Café, on David Beckham va revelar que li encanta fer tota mena de receptes. Tanmateix, va acabar revelant que no pot compartir-ho amb la seva dona, ja que té una peculiar rutina alimentària. "Malauradament, estic casat amb algú que fa 25 anys que menja el mateix", va confessar.
L'exfutbolista va afegir amb humor i certa resignació: "Des que la vaig conèixer, només menja peix a la planxa i verdures al vapor. Rarament se'n desvia". Aquestes paraules no només mostren la disciplina de Victoria, sinó que també evidencien l'enorme pressió que ella mateixa ha sentit durant anys per mantenir la seva imatge pública.
El curiós és que, mentre David ha demostrat ser un apassionat de la gastronomia i de tastar tota mena de plats, Victoria s'ha mantingut fidel a una dieta inamovible. Aquesta diferència entre tots dos ha estat comentada en més d'una ocasió i ara torna a convertir-se en tema de conversa internacional.
Victoria Beckham reviu moments dolorosos al seu documental
Victoria Beckham ha reconegut que sent temor per la reacció del públic davant el seu documental. Ha avançat que en diversos moments apareix entre llàgrimes i que obrirà aspectes molt personals de la seva vida.
Aquest nou pas podria significar un canvi en la percepció pública cap a ella. L'enregistrament mostrarà una dona que, més enllà del glamour i la perfecció, ha hagut de lluitar contra la inseguretat i el judici constant.
Al documental recorda, entre llàgrimes, com de difícil va ser viure sota la lupa mediàtica als 90. "Hi va haver moments en el passat en què no em sentia prou segura per a seure a la platja a veure els meus fills jugant", va confessar en una entrevista per a Grazia.
La dissenyadora també reviu l'episodi polèmic en què el presentador Chris Evans la va obligar a pesar-se en directe després del seu primer embaràs. Aquestes imatges es mostraran amb la perspectiva del temps i amb la participació de Brooklyn, que formarà part del relat abans que esclatés la tensió entre ells.
Fonts properes a la família, citades per Page Six, asseguren que Victoria abordarà sense filtres com els mitjans van ser "especialment cruels amb les dones". A més, també explicarà com aquella pressió va condicionar la seva relació amb el menjar i la imatge.
És indubtable que la revelació de David Beckham sobre la dieta de Victoria Beckham ha obert un debat sobre la pressió i el sacrifici en el món de les celebritats. Més enllà de la curiositat, les seves paraules encaixen amb la narrativa que ella mateixa mostrarà a la seva pròxima docu-sèrie. Ara, caldrà veure si això canviarà la manera en què es percep una de les dones més observades de les últimes dècades.