David Beckham, 50 años: 'Desde que conocí a mi mujer esto es lo único que come'

David Beckham ha vuelto a acaparar titulares con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. El exfutbolista, de 50 años, ha hecho una confesión sobre su mujer, Victoria Beckham, que revela un aspecto desconocido de su vida privada.

"Desde que conocí a mi mujer, esto es lo único que come", declaró al hablar de Victoria, asegurando que siempre ha mantenido una estricta dieta de pescado y verduras al vapor. Unas palabras que han despertado muchas preguntas y que invitan a reflexionar: ¿cómo ha influido realmente esta forma de vida en la diseñadora?

| Instagram, @davidbeckham

David Beckham desvela la estricta dieta de Victoria Beckham

La obsesión por el físico en el mundo de las celebridades no es nueva, y Victoria Beckham lo sabe mejor que nadie. Durante los años 90 y principios de los 2000, la presión mediática hacia las artistas femeninas era asfixiante. Una situación que ella ha denunciado en varias ocasiones.

En uno de los recuerdos más dolorosos, relató cómo fue obligada a subirse a una báscula en televisión apenas dos meses después de dar a luz a Brooklyn. Esa escena vuelve hoy a la conversación pública gracias al inminente estreno de su propia docuserie en Netflix.

El proyecto mostrará a Victoria Beckham mientras prepara su desfile para la Semana de la Moda de París de 2024. El peso, la imagen y el escrutinio constante se convierten en ejes centrales de un relato que promete ser tan personal como impactante.

| Instagram, @davidbeckham

El momento clave llegó durante una entrevista en Table 4 de River Café, donde David Beckham reveló que le encanta hacer todo tipo de recetas. Sin embargo, acabó revelando que no puede compartirlo con Victoria Beckham, ya que tiene una peculiar rutina alimenticia. "Desafortunadamente, estoy casado con alguien que lleva 25 años comiendo lo mismo", confesó.

El exfutbolista añadió con humor y cierta resignación: "Desde que la conocí, solo come pescado a la plancha y verduras al vapor. Rara vez se desvía de eso". Estas palabras no solo muestran la disciplina de Victoria, sino que también evidencian la enorme presión que ella misma ha sentido durante años para mantener su imagen pública.

Lo curioso es que, mientras David ha demostrado ser un apasionado de la gastronomía y de probar todo tipo de platos, Victoria se ha mantenido fiel a una dieta inamovible. Esta diferencia entre ambos ha sido comentada en más de una ocasión y ahora vuelve a convertirse en tema de conversación internacional.

Victoria Beckham revive momentos dolorosos en su documental

Victoria Beckham ha reconocido que siente temor por la reacción del público ante su documental. Ha adelantado que en varios momentos aparece entre lágrimas y que abrirá aspectos muy personales de su vida.

Este nuevo paso podría significar un cambio en la percepción pública hacia ella. La grabación mostrará a una mujer que, más allá del glamour y la perfección, ha tenido que luchar contra la inseguridad y el juicio constante.

En el documental recuerda, entre lágrimas, lo difícil que fue vivir bajo la lupa mediática en los 90. "Hubo momentos en el pasado en los que no me sentí segura como para sentarme en la playa a ver a mis hijos jugando", confesó en una entrevista para Grazia.

| Europa Press

La diseñadora también revive el polémico episodio en el que el presentador Chris Evans la obligó a pesarse en directo tras su primer embarazo. Estas imágenes se mostrarán con la perspectiva del tiempo y con la participación de Brooklyn, que formará parte del relato antes de que estallara la tensión entre ellos.

Fuentes cercanas a la familia, citadas por Page Six, aseguran que Victoria abordará sin filtros cómo los medios fueron "especialmente crueles con las mujeres". Además, también contará cómo esa presión condicionó su relación con la comida y la imagen.

Es indudable que la revelación de David Beckham sobre la dieta de Victoria Beckham ha abierto un debate sobre la presión y el sacrificio en el mundo de las celebridades. Más allá de la curiosidad, sus palabras encajan con la narrativa que ella misma mostrará en su próxima docuserie. Ahora, habrá que ver si esto cambiará la forma en la que se percibe a una de las mujeres más observadas de las últimas décadas.