Ja hi ha data del retorn de Marc Ribas i 'Joc de Cartes' a TV3

Els amants de 'Joc de Cartes' han hagut d'esperar molts mesos, però l'espera ha arribat al final. El concurs de cuina presentat pel xef Marc Ribas, estrena nova temporada a TV3 i a 3Cat i tornarà amb nous restaurants i nous reptes. Com sempre, quatre restaurants competiran per ser el millor establiment de la seva zona i endur-se un xec de 5.000 euros.

Els altres concursants valoraran les instal·lacions de la cuina, on es valorarà, com és habitual, la neteja, la mida, la tecnologia, l'envasament dels aliments... En segon lloc, valoraran l'espai, on opinaran sobre la decoració, funcionalitat, amplitud de la sala on mengen els clients. També valoraran el menjar i, finalment, el preu. Com en temporades anteriors, Marc Ribas donarà 0,5 punts addicionals al plat estrella de la nit. Així mateix, el presentador també emet el seu propi veredicte, que sovint és decisiu per determinar el guanyador.

Ja se sap la data d'estrena. Serà el proper 13 de novembre. La temporada tindrà 13 capítols i 52 restaurants diferents. Quatre d'aquests capítols tindran per títol el millor plat tradicional, de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

| @Som3Cat

Diferències respecte d'anys anteriors

Aquesta temporada, la principal novetat és que l'enregistrament del concurs no es farà amb l'establiment tancat, sinó que el restaurant que concursant haurà de tenir el local obert. D'aquesta manera, es valorarà que són capaços de sorprendre els altres jugadors i també oferir un bon servei als clients del local.

La cuina haurà de treballar molt bé per treure els plats que demanen els altres restauradors, però tindran el restaurant obert, de manera que no podran oblidar les diferents comandes.

Marc Ribas, un xef de referència

Marc Ribas té diferents negocis de restauració. Està davant de Dos Pebrots i La Taverna del Ciri. Dos Pebrots, ubicat a Barcelona, és conegut per reinterpretar plats tradicionals de la cuina mediterrània amb un enfocament innovador, mentre que La Taverna del Ciri, a Terrassa, és un restaurant que celebra la cuina catalana tradicional, amb un èmfasi especial en productes de temporada i de proximitat.

La seva participació a Cuines de TV3 també ha estat fonamental a la seva carrera televisiva, ja que en aquest programa ha demostrat les seves habilitats culinàries i ha compartit receptes accessibles, fàcils i tradicionals amb els espectadors.