Iñaki López sentencia Errejón amb una frase que molts comparteixen

Les recents denúncies per agressió sexual contra Íñigo Errejón han sacsejat el panorama polític espanyol i han generat una onada de reaccions i opinions. La polèmica es va desencadenar quan diverses persones van acusar el líder de Més País de conductes inapropiades, cosa que ha posat en dubte la seva figura pública i el seu discurs en favor dels drets i la igualtat.

Errejón ha estat objecte de crítiques des de diferents sectors, inclosos alguns membres de la pròpia esquerra, que veuen en la seva actitud una contradicció amb els valors que ha promogut durant tots aquests anys a la política activa. El suposat silenci sobre aquest tema ha evidenciat el que alguns consideren una doble moral a l'esquerra: utilitzen el feminisme com a eina política i han callat davant l'assumpte Errejón.

Iñaki López sentencia Errejón

Des que va esclatar la notícia al voltant d'Íñigo Errejón, molts periodistes s'han pronunciat sobre aquest tema i un d'ells va ser el periodista de La Sexta, Iñaki López, que va expressar la seva opinió de forma contundent sobre el comportament d'Errejón, qualificant-lo de “absolutament execrable”. La frase contra l'exlíder de Más País només té cinc paraules, però no pot ser més clara: “té un comportament absolutament execrable”. Amb aquestes paraules, queda clara la necessitat urgent de posar sobre taula aquests problemes, sense dobles morals. "Això ens defrauda a tots com a ciutadans veure que un dels principals valedors del feminisme té un comportament tan absolutament execrable i contrari al que ha estat predicant", ha insistit.

Opinions d'altres tertulians: Ramón Espinar i més

A més d'Iñaki López, altres figures públiques també han expressat el desacord amb el maneig que l'esquerra ha donat a aquest cas. Ramón Espinar, exdirigent de Podem, també s'hi ha pronunciat, reflexionant sobre la crisi de credibilitat que suposa per a l'esquerra no actuar amb la mateixa contundència quan un dels seus és acusat. Espinar va assenyalar la importància que, en temes tan seriosos com la violència de gènere i les agressions sexuals, no caigui en favoritismes ni es minimitzin els testimonis de les víctimes.

"Bé això val perquè aprenguem que els valedors del feminisme no podem ser tius", deia Espinar, provocant les crítiques d'alguns espectadors, que consideren que els "tius" sí que poden ser defensors del feminisme. Els que no poden ser defensors del feminisme són “tius" com Errejón”. " Perfecte, si no podem ni tan sols prendre'ns una mica de debò el que ens estan dient els polítics ja, què fem?", insistia Iñaki López, visiblement afectat pel fet que aquestes acusacions existeixin sobre un dels principals defensors de feminisme.