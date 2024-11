La parella de Sara Espígul és un altre actor de TV3, igual de guapo que ella

per Pol Nadal

Com si fos ahir ha aconseguit entrar a les vides de milers de famílies catalans. Són molts els espectadors de TV3 que cada dia s'asseuen al sofà, davant del televisor, per gaudir de la sèrie de sobretaula. Fa uns mesos va començar la vuitena temporada i les dades d'audiència són espectaculars. Part de la culpa la tenen els protagonistes, actors i actrius que interpreten els seus papers de manera meravellosa i molt propera. Una d'elles és Sara Espígul.

La Sara interpreta el paper de Cèlia. Treballa a la consultoria amb Miquel (Eduard Farelo), Noe (Elena Gadel) i Gemma (Àurea Márquez). La seva simpatia i caràcter proper ha fet que es guanyés l'afecte de companys de feina i amics. Els seguidors de Com si fos ahir ja la coneixien abans, ja que ha aparegut en diferents sèries de la Televisió de Catalunya.

Sara Espígul té un paper molt actiu a les xarxes socials. Gràcies a Instagram, coneixem la seva parella i els seus fills. La seva parella també és actor. Potser no ho sabies, però estem parlant de Marc Martínez. L'amor no entén edats, així que ell és molt més gran que ella. Però no se'n nota. Ella té 40 anys i ell 58.

La simpatia dels espectadors de TV3 amb Celia és la mateixa que amb molts personatges. Les sèries de la Televisió de Catalunya tenen una cosa especial que atrapen l'audiència i els seus seguidors. No en va tenen tant d'èxit i és un recurs habitual des dels inicis. És habitual que després del Telenotícies Migdia, la televisió pública emeti un capítol de la telenovel·la del moment. La Riera va ser la sèrie que es va emetre abans de 'Com si fos ahir'. De moment no sabem el final de l'actual.

| TV3, XCatalunya

Vida professional de Sara Espígul, Cèlia a Com si fos ahir

La seva vida professional no es limita a Com si fos Ahir. 'Celia' ha intervingut en diferents sèries de TV3 i també en pel·lícules i obres de teatre.

2020-2023: Com si fos ahir.

2014-2017: El crac.

2016: Nit i dia.

2013: Gran Nord.

2012: Kubala, Moreno i Manchón.

2010: Gavilanes.

2008: En construcció.

2006-2007: El cor de la ciutat.

També al teatre

2015: Les nenes no haurien de jugar a futbol (telefilm)

2014: El camí més llarg per tornar a casa

2013: Barcelona, nit d'estiu

2011: Clara Campoamor, la dona oblidada (telefilm)