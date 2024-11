Cristina de Borbó rep una trucada alarmant: Vida boja

La infanta Cristina, una de les figures més polèmiques de la Casa Reial espanyola, ha tornat a acaparar titulars. Mare de quatre fills, ha passat anys turbulents marcats pel cas Nóos i el seu posterior divorci d'Iñaki Urdangarin. Tot i aquests escàndols, la infanta sempre ha intentat mantenir un perfil baix mentre els seus fills creixien allunyats del focus mediàtic.

Els seus fills, Juan, Pablo, Miguel i Irene, han tingut trajectòries diferents, encara que sempre envoltats de les expectatives que comporta el seu cognom.

Mentre Pablo Urdangarin s'ha guanyat un lloc destacat al món esportiu, Irene ha estat objecte d'atenció per motius molt diferents. La filla menor, als 18 anys, sembla haver heretat la inquietud de la joventut, cosa que preocupa profundament el seu entorn.

Recentment, Irene ha esdevingut el centre de preocupació familiar. La seva vida a Londres, on estudia Organització d'Esdeveniments, està aixecant alarmes. Segons fonts properes, el seu comportament s'està desviant de les expectatives familiars, cosa que no ha passat desapercebuda per als seus pares ni per al seu germà gran.

L'estada d'Irene Urdangarin a Londres

Després d'enfrontar complicacions acadèmiques a Ginebra i un intent frustrat d'ingressar a la Universitat de Lausana, Irene va decidir provar sort a Londres.

L'elecció d'estudiar a l'estranger semblava una oportunitat per recomençar i establir lluny de la pressió mediàtica. Tot i això, el seu pas per la capital britànica està deixant més dubtes que certeses.

Irene, segons fonts familiars, ha mantingut hàbits poc compatibles amb una vida acadèmica amb èxit. La influència de la seva cosina Victoria Federica i el seu cercle social madrileny sembla haver marcat un patró.

Sortides nocturnes freqüents i una falta de concentració als estudis han generat tensions a la família Urdangarin-Borbón. Aquest estil de vida, sumat a les seves distraccions a Londres, preocupa especialment el seu germà Joan.

Juan Urdangarin: Un germà preocupat pel futur d'Irene

Juan, el fill gran, ha estat testimoni directe del comportament de la seva germana a Londres. Ell mateix resideix a la ciutat mentre cursa els seus estudis a Oxford. Tot i que tots dos tenen vides independents, Juan no ha pogut ignorar els rumors sobre les festes i la vida social d'Irene.

Segons s'ha sabut, en Juan hauria contactat la seva mare, la Cristina, per expressar la seva preocupació. La relació entre els germans sempre ha estat propera, cosa que dóna més pes a les advertències de Juan. La seva crida a Cristina no va ser només per informar, sinó per demanar intervenció immediata.

La infanta Cristina hauria rebut aquesta notícia amb alarma, ja que temen que els hàbits de la seva filla puguin tenir unes conseqüències irreversibles per al futur acadèmic i personal.

Quines mesures prendrà la família?

Davant d'aquesta situació, es diu que Iñaki Urdangarin també n'ha estat informat. Tot i que l'exduc de Palma ha mantingut un perfil baix des de la sortida de presó, s'espera que intervingui per frenar la vida desordenada de la seva filla Irene.

Per la seva banda, la Infanta Cristina estaria avaluant si cal que Irene torni a Espanya, cosa que podria interpretar-se com un intent per reprendre el control familiar.

La família Urdangarin-Borbón no deixa de ser notícia, i els desafiaments que enfronten els membres continuen captant l'atenció de l'opinió pública.