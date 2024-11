'Com si fos ahir' del 25 de novembre: La trucada misteriosa que rep el Rodri

El darrer capítol de la setmana a ‘Com si fos ahir’ ha deixat amb l’ai al cor a molts dels seguidors de la sèrie de TV3. Per una banda la Lídia continua fent passos estranys. Es veu a venir que n’hi farà alguna de grossa a la Gina. No ha superat que la tieta Matilde deixés l’edifici de Vic a la seva cosina. Malgrat tot, la Gina ha tingut diferents gestos vers la Lídia.

Li ha regalat l’anell de la tieta, la contractarà per la reforma interior de l’edifici i fins i tot ha renunciat a la part dinerària de l’herència i tots seran per a la Lídia. Però la mare del Valeri no en té prou, vol venjança.

Pitjor és la situació per al Joel. L’Esteve, el seu pare, continua en cerca i captura després d’apallissar la Isabel. La dona ha decidit denunciar i temporalment serà a un refugi per a dones maltractades. Al final del capítol hem pogut veure l’Esteve dins d’un cotxe amb un posat que anticipa que passaran coses greus.

L'Aloma prepara la fugida

Dilluns no veurem cap d’aquestes trames, en veurem tres de diferents. A la primera d’elles, l'Aloma està molt frustrada per no poder anar al concert i li proposa a l'Ismael que s'escapin. Ell ràpidament accepta. Té un pla per aconseguir els diners per fugir. Ho faran finalment? Com reaccionaran els seus pares? La reacció de l’Àngela seria, de ben segur, la més visceral.

La Noe es posa de peus a la galleda

La segona trama tindrà com a protagonistes la Noe i el Miquel. Durant les primeres setmanes d’aquesta vuitena temporada tot ha anat bé entre ells dos després de reconciliar-se al darrer capítol de la passada temporada. Ara les coses podrien començar a canviar. La Mari Carmen li diu a la Noe que parli amb el Miquel d'això de fer-se sòcia.

Recordem que la Noe li va demanar que es vengués el pis per anar a viure amb ells i amb aquests diners l’ajudés. La Mari Carmen s’hi va negar i la Noe se n’ha adonat que no va actuar bé. El problema és que el director del banc li parla a la Noe del préstec davant del Miquel – es pot deduir que la Mari Carmen l’avalaria – i ell no en sabia res. Com reaccionarà?

El Rodri més nerviós que mai

El Rodri, l'Eva i l'Andreu marxen a la nit al congrés de Sevilla. Fan alguna broma però el Rodri segueix molt insegur. Fins i tot els hi etziba de forma vehement que ell només creu en la ciència. S’acaba disculpant pel to que ha fet servir. Quan estan a punt de marxar, el Rodri rep una trucada. Tindrà a veure amb el seu germà? O amb el carnet falsificat del Col·legi de Metges?

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 25 de novembre de 2024?

El capítol començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda i durarà aproximadament trenta-cinc minuts. Com sempre es podrà mirar a TV3 i a la plataforma 3cat.