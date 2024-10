Crisi Irene Urdangarin - Juan Urquijo: La petició d'ella

La vida d'Irene Urdangarin, la filla menor de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, ha estat una muntanya russa plena d'alts i baixos i decisions erràtiques. Des de la infantesa fins ara, Irene ha viscut sota l'ombra d'escàndols familiars, entre judicis, polèmiques i un cognom que pesa més que una llosa. I, tot i que intentava mantenir-se al marge del focus mediàtic, sembla que la noia no ha aconseguit escapar-se del drama que sol envoltar els Borbons. Ara, el nou capítol de la seva vida està protagonitzat per la crisi en la relació amb Juan Urquijo, que no ha trigat a saltar els titulars i reforça la idea que la reialesa espanyola no és un exemple d'estabilitat.

Irene demana temps: la crisi amb Juan Urquijo

La relació entre Irene Urdangarin i Juan Urquijo semblava ser un recés de pau dins del convuls món de la família reial. Però res més lluny de la realitat. La noia ha decidit demanar temps en la seva relació amb Urquijo, una decisió que alguns interpreten com un intent de posar ordre a la seva vida, mentre que altres no poden evitar pensar que es tracta d'una fugida davant la por del compromís. Sigui quina sigui la raó, Irene Urdangarin ha seguit la línia dels Borbons: decisions impulsives i canvis de rumb inesperats.

Segons fonts properes, Irene ha expressat el seu desig d'allunyar-se per un temps de la relació, buscant centrar-se en els seus projectes personals, que tampoc no se sap ben bé quins són. Ni a nivell d'estudis ni feina no ha fet gran cosa i temps enrere es comentava que volia ser influencer. Al casament de Teodora de Grècia i no es va poder veure Juan Urquijo. Irene hi va anar sense acompanyant.

Els cosins: Victoria i Froilán, més del mateix

La veritat és que la trajectòria d'Irene no sorprèn si la comparem amb la dels seus cosins, Victoria Federica i Froilán, dos joves que també s'han guanyat a pols la reputació de portar una vida més pròpia de la premsa rosa que de la reialesa. Victoria Federica, amb la seva presència constant en festes i esdeveniments de l'alta societat, i Froilán, amb els seus repetits aldarulls i decisions qüestionables, semblen seguir el mateix camí que ara recorre Irene Urdangarin: una joventut marcada per l'exposició mediàtica i les decisions poc convencionals .

Victoria Federica, sempre sota el focus, ha demostrat que prefereix la vida d'influencer i socialité a la discreció esperada d'un membre de la família reial. Això sí, almenys guanya els seus propis diners. Mentrestant, Froilán, l'etern 'enfant terrible' dels Borbons, segueix acumulant polèmiques i apareixent als titulars per raons que tenen poc a veure amb els deures institucionals. I ara, Irene se suma a aquest club de cosins la vida dels quals sembla ser més un guió d'un reality xou que la d'una monarquia europea.