Criat a Catalunya: El motiu pel qual Mario Casas no vol parlar català

Són moltes les persones que viuen a Catalunya i es neguen a parlar català. Consideren que amb el castellà ja n'hi ha prou. Algunes han nascut aquí, però sempre han viscut en entorns castellanoparlants. Altres no han nascut aquí, però porten a casa nostra molts anys. Els motius són molts i sempre hi ha un denominador comú: la manca d'interès.

La campanya 'Mantinc el Català' intenta canviar aquesta situació. Els impulsors demanen als ciutadans no canviar de llengua quan algú s'hi dirigeix en castellà. Té com a objectiu evitar que la llengua dominant es mengi la llengua minoritzada. Si tothom parla en català, el català acabarà desapareixent. Ja ho està fent.

La Plataforma per la Llengua i altres institucions de defensa del català han mostrat la preocupació. Cada cop són més els joves que s'expressen en castellà en les seves relacions habituals. També a la feina ia l'administració pública. A la sanitat i al jutjat. A les xarxes socials, cada dia veiem testimonis que expliquen discriminacions lingüístiques en aquests dos àmbits.

Cas de Mario Casas

L'actor Mario Casas és un dels intèrprets més coneguts d'Espanya. Ha participat en diversos projectes i el 31 d'octubre passat va presentar Escape. Es tracta d'un trhiler basat en la novel·la d'Enrique Rubio. L'actor ha passat pels estudis de Catalunya Ràdio i s'ha expressat en un castellà perfecte.

Casas va viure a Catalunya des dels 4 anys fins als 18 anys , però no vol parlar en català. Diu que ho entén i no hi cap dubte, però només vol parlar en castellà, perquè així ens entenem tots. "Podria parlar català, però no ho parlo perquè fiques la pota i et converteixes en un mem. Avui dia cal anar amb compte” . És a dir, la culpa és dels catalans, per ajudar-te a millorar.

No és l'únic cas

Els casos són interminables i de diferents àmbits. Esportiu, artístic, periodístic. Jordi Alba, Raúl Tamudo, Andrés Iniesta, Leo Messi, Estopa, Pilar Eyre. Sempre hi ha els casos contraris, que mereixen tots els elogis: Fermín López, Michel Sánchez...

| ACN

Tots ells han nascut a Catalunya o han viscut aquí molts anys, però no parlen català. Si ho parlen, ho parlen molt poc. Les excepcions ajuden a pensar que un canvi és possible i la campanya 'Mantinc el Català' ho vol aconseguir.

Mario Casas, una carrera d'èxits

Mario Casas ha aparegut en diferents pel·lícules des de fa molts anys. Va començar la seva carrera molt jovenet i la seva fitxa artística ho demostra.

Tres metros sobre el cielo (2010): Una de les pel·lícules que el va catapultar a la fama, interpretant Hache, un jove rebel i apassionat que viu una intensa història d'amor.

Tengo ganas de ti (2012): Seqüela de Tres metres sobre el cel, on reprèn el seu personatge de Hache.

Grupo 7 (2012): En aquesta pel·lícula d'acció i suspens, Casas interpreta un policia en una història sobre el narcotràfic a Sevilla.

Palmeras en la nieve (2015): Drama romàntic en què comparteix protagonisme amb Berta Vázquez, explorant temes d'amor i colonialisme.

Contratiempo (2016): Un thriller psicològic on interpreta un home acusat d'assassinat.

El fotógrafo de Mauthausen (2018): En aquesta producció de tall històric, Casas dóna vida a un presoner espanyol en un camp de concentració nazi.

No matarás (2020): Interpretació que li va valer el premi Goya a Millor Actor el 2021, encarnant un personatge atrapat en una situació límit.

Hogar (2020): Pel·lícula de suspens en què interpreta un home aturat obsessionat amb la seva antiga vida de luxe.

També molta experiència a la televisió, on ha aparegut en diferents sèries que s'han emès pels canals tradicionals:

Los hombres de Paco (2007-2010): Sèrie de comèdia i acció en què va interpretar Aitor Carrasco, un dels seus primers papers importants a la televisió.

El Barco (2011-2013): Sèrie de ciència-ficció i drama en què Casas va interpretar Ulisses, un jove a bord d'un vaixell que busca sobreviure després d'un misteriós cataclisme.

Instinto (2019): En aquesta sèrie d'Amazon Prime, Casas interpreta Marco Mur, un empresari amb un passat fosc i problemes de confiança. És una trama plena de misteri i drama psicològic.