Criado en Catalunya: El motivo por el que Mario Casas no quiere hablar catalán

Son muchas las personas que viven en Catalunya y se niegan a hablar catalán. Consideran que con el castellano ya es suficiente. Algunas de ellas han nacido aquí, pero siempre han vivido en entornos castellanohablantes. Otras no han nacido aquí, pero llevan en nuestra tierra muchos años. Los motivos son muchos y siempre hay un común denominador: la falta de interés.

La campaña 'Mantinc el Català' intenta cambiar esta situación. Los impulsores de la misma piden a los ciudadanos no cambiar de lengua cuando alguien se dirige a ellos en castellano. Tiene como objetivo evitar que la lengua dominante se coma a la lengua minorizada. Si todo el mundo habla en castellano, el catalán acabará desapareciendo. Ya lo está haciendo.

La Plataforma per la Llengua y otras instituciones de defensa del catalán han mostrado su preocupación. Cada vez son más los jóvenes que se expresan en castellano en sus relaciones habituales. También en el trabajo y en la administración pública. En la sanidad y en el juzgado. En redes sociales, cada día vemos testimonios que explican discriminaciones lingüísticas en estos dos ámbitos.

Caso de Mario Casas

El actor Mario Casas es uno de los intérpretes más conocidos de España. Ha participado en varios proyectos y el pasado 31 de octubre presentó Escape. Se trata de un trhiler basado en la novela de Enrique Rubio. El actor ha pasado por los estudios de Catalunya Radio y se ha expresado en un perfecto castellano.

Casas vivió en Catalunya desde los 4 años hasta los 18, pero no quiere hablar en catalán. Dice que lo entiende y no cabe ninguna duda, pero solo quiere hablar en castellano, porque así nos entendemos todos. "Podría hablar catalán, pero no lo hablo porque metes la pata y te conviertes en un meme. Hoy en día hay que ir con cuidado”. Es decir, la culpa es de los catalanes, por ayudarte a mejorar.

No es el único caso

Los casos son interminables y de diferentes ámbitos. Deportivo, artístico, periodístico. Jordi Alba, Raúl Tamudo, Andrés Iniesta, Leo Messi, Estopa, Pilar Eyre. Siempre existen los casos contrarios, que merecen todos los elogios: Fermín López, Michel Sánchez...

| ACN

Todos ellos y ellas han nacido en Catalunya o han vivido aquí muchos años, pero no hablan catalán. Si lo hablan, lo hablan muy poco. Las excepciones ayudan a pensar que un cambio es posible y la campaña 'Mantinc el Català' lo quiere conseguir.

Mario Casas, una carrera de éxitos

Mario Casas ha aparecido en diferentes películas desde hace muchos años. Empezó su carrera muy jovencito y su ficha artística lo demuestra.

Tres metros sobre el cielo (2010): Una de las películas que lo catapultó a la fama, interpretando a Hache, un joven rebelde y apasionado que vive una intensa historia de amor.

Tengo ganas de ti (2012): Secuela de Tres metros sobre el cielo, donde retoma su personaje de Hache.

Grupo 7 (2012): En esta película de acción y suspenso, Casas interpreta a un policía en una historia sobre el narcotráfico en Sevilla.

Palmeras en la nieve (2015): Drama romántico en el que comparte protagonismo con Berta Vázquez, explorando temas de amor y colonialismo.

Contratiempo (2016): Un thriller psicológico donde interpreta a un hombre acusado de asesinato.

El fotógrafo de Mauthausen (2018): En esta producción de corte histórico, Casas da vida a un prisionero español en un campo de concentración nazi.

No matarás (2020): Interpretación que le valió el premio Goya a Mejor Actor en 2021, encarnando a un personaje atrapado en una situación límite.

Hogar (2020): Película de suspenso en la que interpreta a un hombre desempleado obsesionado con su antigua vida de lujo.

También mucha experiencia en televisión, donde ha aparecido en diferentes series que se han emitido por los canales tradicionales:

Los hombres de Paco (2007-2010): Serie de comedia y acción en la que interpretó a Aitor Carrasco, uno de sus primeros papeles importantes en la televisión.

El Barco (2011-2013): Serie de ciencia ficción y drama en la que Casas interpretó a Ulises, un joven a bordo de un barco que busca sobrevivir tras un misterioso cataclismo.

Instinto (2019): En esta serie de Amazon Prime, Casas interpreta a Marco Mur, un empresario con un oscuro pasado y problemas de confianza. Es una trama llena de misterio y drama psicológico.