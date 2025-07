TV3 punxa en audiències diumenge: Qui li ha guanyat

Una cita televisiva inesperada ha fet un gir a l'hegemonia de TV3 a Catalunya. Diumenge 27 de juliol de 2025, la previsió d'audiència dels telenotícies i de la programació estival de vacances no va aconseguir la victòria per a TV3. La Televisió de Catalunya va perdre. Va tenir un rival inesperat.

Un triomf inesperat de La 1 en prime time català

El partit de semifinal entre Anglaterra i Espanya es va convertir en l'esdeveniment més vist del dia a tot Espanya. Amb una mitjana de 6 001 000 espectadors i un espectacular 58 % de quota de pantalla, va ser el més seguit en la jornada de dissabte 26 de juliol de 2025. A Catalunya, tot i que TV3 manté la seva mitjana mensual habitual al voltant del l'11,3 %.

La 1 va aconseguir imposar-se com a cadena més vista del dia, duplicant la quota mitjana de TV3 (La 1 va tenir un 18,6 % davant de l'11,2 % de TV3).

| Canva Pro, @juliapeguera, XCatalunya, Festival Cruïlla

Aquesta davallada ocorre enmig de la temporada estival, quan TV3 redueix els seus continguts propis a causa de les vacances de l'equip. És normal substituir la programació habitual per sèries i programes repetits.

Reaccions oficials i el context del revés

Des de TV3 no hi ha hagut per ara cap nota pública reconeixent aquesta caiguda. Tanmateix, fonts del sector televisiu apunten que l'enfocament de programació d'estiu ha debilitat la seva posició davant d'una emissió en obert potent com la final femenina de futbol.

L'Eurocopa femenina ha desmentit definitivament la idea que aquest esport no és rendible o no interessa al públic. Alèxia Putellas ja va advertir amb ironia abans de la semifinal contra Alemanya: “Tenim molta família”, en referència a la mobilització massiva de seguidors. Aquesta proximitat s'ha traduït en xifres històriques: només a Catalunya, 786 000 espectadors van seguir la final, amb un 53,9 % de share. En total, a Espanya, es van superar els 5,2 milions a la pròrroga i penals, també amb més del 50 %.

| TV3, XCatalunya

TV3, que sol liderar Catalunya amb mitjanes mensuals al voltant del 14 % o més durant l'any, no va poder exercir aquest diumenge aquesta ascendència. I tot i que les cadenes autonòmiques del grup FORTA tenen una mitjana del 7,1 % a escala nacional, les dades puntuals reflecteixen una clara victòria de La 1 a Catalunya.

L'oportunitat perduda: programació i rival escollit

Diumenge, més enllà de l'Eurocopa, només van destacar sèries i cinema a TV3 i La 1, en una jornada marcada per ajustos propis de l'estiu. L'espai més vist a TV3 va ser Telenotícies cap de setmana (21,1 % i 318 000 espectadors), però va quedar molt lluny dels registres del partit. La sèrie Hotel Voramar, també a TV3, va assolir un 15,6 % (239 000 espectadors), encara insuficient davant del poder del partit.

Mentrestant, La 1, amb el suport a la Selecció Espanyola de futbol, confirma que l'esport en obert continua sent un producte televisiu amb molt de tiró.

| TV3, XCatalunya

TV3 perd: serà puntual?

TV3 ha perdut aquest diumenge la batalla per l'audiència a Catalunya. No va ser culpa només de l'Eurocopa femenina, sinó d'un context on la seva graella d'estiu va quedar desdibuixada davant d'un esdeveniment que ha demostrat ser un fenomen social i televisiu. Llavors la pregunta és clara. Canviarà la cadena en el que queda d'estiu per recuperar el terreny perdut? L'Eurocopa ha estat un avís.