Surt a la llum qui dorm al llit del príncep Guillem i Kate Middleton

La família reial britànica està vivint una etapa de gran exposició pública, tant per motius de salut com per l’interès mediàtic creixent en la seva faceta més personal. Lluny queda aquella imatge distant i protocol·lària que caracteritzava els Windsor.

El càncer, que ha afectat recentment tant el rei Carles III com Kate Middleton, ha propiciat un canvi radical en la comunicació de la monarquia. Però és precisament en aquest clima de més proximitat quan han començat a transcendir petits detalls privats que, fins fa poc, haurien estat inconcebibles d’escoltar de llavis d’un príncep.

Des de l’any passat, amb l’anunci dels respectius diagnòstics oncològics, el focus mediàtic sobre la salut de la família reial ha estat implacable. Ara que Kate Middleton es troba oficialment en remissió i reprèn la seva agenda, l’interès del públic no ha disminuït. De fet, aquesta etapa de recuperació ha coincidit amb una major voluntat de compartir certs aspectes quotidians de la vida del palau.

| XCatalunya, @princeandprincessofwales

La mascota Orla, protagonista inesperada a la cambra dels prínceps

La notícia ha generat un autèntic rebombori a les xarxes i ha estat objecte de debat en tertúlies especialitzades. Ho ha reconegut el mateix Príncep Guillem. El gran dels germans va sorprendre recentment els assistents quan va admetre que la seva gosseta Orla dorm cada nit al mateix llit que ell i Kate Middleton.

Tot va començar durant una trobada amb Louise Harland, que va assistir a un esdeveniment benèfic en companyia de la seva mascota. Després d’interessar-se per la raça de l’animal de Harland, el Príncep Guillem va revelar que ell i Kate comparteixen matalàs amb la seva pròpia gossa. Fet que va provocar la curiositat immediata dels qui presenciaven la xerrada.

Cal recordar que Orla és una cocker spaniel negra. Forma part de la família des de fa anys i és freqüent veure-la en fotografies informals al costat dels fills de la parella. Tanmateix, fins ara mai s’havia fet referència explícita al lloc preferit de la mascota per dormir. El fet que comparteixi el llit matrimonial afegeix un matís inesperat a la rutina privada dels futurs monarques.

| Onda Cero, XCatalunya, @ElPeriodico_Esp

Reaccions dividides entre tradició i modernitat a la Casa Reial britànica

El gest dels prínceps no ha deixat ningú indiferent. Per a molts britànics, la revelació representa una mostra més de la nova naturalitat que els ducs de Cambridge imprimeixen a la seva vida institucional.

Nombre d’usuaris de xarxes socials han celebrat aquesta espontaneïtat, considerant que humanitza una parella que, fins fa poc, era vista com a inaccessible. Se succeeixen els comentaris a plataformes com X i Instagram, on alguns fins i tot comparteixen anècdotes similars sobre dormir amb els seus propis animals de companyia.

No obstant això, el debat també ha arribat als sectors més tradicionalistes, on s’interpreta el gest com una llicència poc adequada per al futur rei i la pròxima reina consort. Certes veus, acostumades a una estricta separació entre el que és públic i el que és privat, consideren que la naturalitat té límits i que la intimitat reial s’hauria de preservar.

Un gest que marca tendència en la nova imatge de la monarquia

La veritat és que la Casa Reial sembla apostar per una major proximitat, trencant certs tabús i permetent-se gestos que apropen la parella al ciutadà de carrer. La naturalitat amb què han afrontat temes tan delicats com la malaltia, la maternitat i la seva relació amb les mascotes reforcen la idea d’una monarquia més propera.