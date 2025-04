Cop dur d'Aitana al Reial Madrid

La notícia ha sacsejat tant la indústria musical com els seguidors d'Aitana: els concerts que l'artista catalana tenia programats a l'estadi Santiago Bernabéu han estat cancel·lats. Aquesta decisió ha generat una onada de reaccions i ha posat de manifest els desafiaments que afronta l'emblemàtic recinte madrileny per acollir esdeveniments musicals.

Inicialment, Aitana havia planificat dos concerts al Santiago Bernabéu per als dies 27 i 28 de juny de 2025. Aquestes dates ja havien estat reprogramades anteriorment des de desembre de 2024 a causa de problemes relacionats amb la normativa municipal sobre soroll i les queixes dels veïns de l'estadi. No obstant això, el Real Madrid va emetre un comunicat oficial informant que, malgrat els esforços realitzats, els concerts no podrien dur-se a terme en les dates previstes.

Davant aquesta situació, Aitana va anunciar que les actuacions es traslladarien a l'estadi Riyadh Air Metropolitano, els dies 30 i 31 de juliol de 2025. L'artista va expressar el seu pesar pels inconvenients causats als seus seguidors i va assegurar que ha fet tot el possible per mantenir les dates originals, però que factors aliens al seu control ho van impedir. ​

Declaracions oficials i reaccions

El Real Madrid, en el seu comunicat, va agrair a Aitana i al seu equip per la professionalitat i la il·lusió amb què han treballat durant aquests mesos, deixant oberta la possibilitat de futures col·laboracions. ​

Per la seva banda, Aitana, a través d'un emotiu vídeo a les seves xarxes socials, va manifestar:​ "Em sap molt greu haver de donar-vos aquesta notícia, però el 27 i 28 finalment és inviable fer els concerts al Bernabéu. És una cosa que he intentat fins al final, us ho prometo, no sabeu com m'he desviscut per això, però hi ha coses que no estan a la meva mà i és completament inviable, no es pot fer".

L'artista també va assegurar als seus seguidors que està compromesa a oferir el millor espectacle possible en les noves dates i ubicació.​ La reubicació dels concerts ha generat diverses reaccions en l'àmbit musical i entre els seguidors d'Aitana. Molts fans han expressat el seu suport i comprensió cap a la cantant, valorant la seva transparència i esforç per mantenir les actuacions a Madrid.​

Aquest episodi posa de manifest els desafiaments que afronten els grans recintes esportius en diversificar els seus usos cap a esdeveniments musicals, especialment en àrees urbanes densament poblades on les normatives sobre soroll són estrictes. La situació també ressalta la importància d'una planificació meticulosa i una comunicació efectiva entre totes les parts involucrades per garantir l'èxit d'esdeveniments de gran magnitud.​

Amb les noves dates i ubicació confirmades, els seguidors d'Aitana esperen amb entusiasme les actuacions de l'artista, confiant que, malgrat els contratemps, seran nits inoblidables.