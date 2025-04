Mazazo de Aitana al Real Madrid

La noticia ha sacudido tanto a la industria musical como a los seguidores de Aitana: los conciertos que la artista catalana tenía programados en el estadio Santiago Bernabéu han sido cancelados. Esta decisión ha generado una ola de reacciones y ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta el emblemático recinto madrileño para albergar eventos musicales.

Inicialmente, Aitana había planificado dos conciertos en el Santiago Bernabéu para los días 27 y 28 de junio de 2025. Estas fechas ya habían sido reprogramadas anteriormente desde diciembre de 2024 debido a problemas relacionados con la normativa municipal sobre ruido y las quejas de los vecinos del estadio. Sin embargo, el Real Madrid emitió un comunicado oficial informando que, a pesar de los esfuerzos realizados, los conciertos no podrían llevarse a cabo en las fechas previstas.

Ante esta situación, Aitana anunció que las actuaciones se trasladarían al estadio Riyadh Air Metropolitano, los días 30 y 31 de julio de 2025. La artista expresó su pesar por los inconvenientes causados a sus seguidores y aseguró que ha hecho todo lo posible por mantener las fechas originales, pero que factores ajenos a su control lo impidieron. ​

Declaraciones oficiales y reacciones

El Real Madrid, en su comunicado, agradeció a Aitana y a su equipo por la profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses, dejando abierta la posibilidad de futuras colaboraciones. ​

Por su parte, Aitana, a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales, manifestó:​ "Siento mucho tener que daros esta noticia, pero el 27 y 28 finalmente es inviable hacer los conciertos en el Bernabéu. Es algo que he intentado hasta el final, os lo prometo, no sabéis lo que me he desvivido por ello, pero hay cosas que no están en mi mano y es completamente inviable, no se puede hacer".

La artista también aseguró a sus seguidores que está comprometida en ofrecer el mejor espectáculo posible en las nuevas fechas y ubicación.​ La reubicación de los conciertos ha generado diversas reacciones en el ámbito musical y entre los seguidores de Aitana. Muchos fans han expresado su apoyo y comprensión hacia la cantante, valorando su transparencia y esfuerzo por mantener las actuaciones en Madrid.​

Este episodio pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los grandes recintos deportivos al diversificar sus usos hacia eventos musicales, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas donde las normativas sobre ruido son estrictas. La situación también resalta la importancia de una planificación meticulosa y una comunicación efectiva entre todas las partes involucradas para garantizar el éxito de eventos de gran magnitud.​

Con las nuevas fechas y ubicación confirmadas, los seguidores de Aitana esperan con entusiasmo las actuaciones de la artista, confiando en que, pese a los contratiempos, serán noches inolvidables.