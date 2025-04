Bárbara Rey aprofita la polèmica Juan Carlos I - Revilla per ficar cullerada: 'Cal...

La recent decisió del rei emèrit Juan Carlos I d'interposar una demanda contra Miguel Ángel Revilla per suposades declaracions injurioses ha generat un torbellí de reaccions en el panorama mediàtic espanyol. No obstant això, una de les respostes més destacades prové de Bárbara Rey, qui, lluny de mantenir-se al marge, ha llançat comentaris que no han passat desapercebuts.​

Què ha passat?

Bárbara Rey, coneguda per la seva carrera com a vedet i presentadora, i per la seva presumpta relació passada amb Juan Carlos I, va ser abordada per la premsa per conèixer la seva opinió sobre la demanda interposada contra Revilla. Amb el seu característic to irònic, va respondre: "Estic espantadíssima". A més, va qüestionar les decisions del monarca emèrit, assenyalant: "Em sembla que no sé qui aconsella a aquest senyor. Cal veure com li afecta l'edat a molta gent".

Aquestes declaracions de Bárbara Rey no només reflecteixen el seu menyspreu cap a les accions legals empreses per Juan Carlos I, sinó que també suggereixen una crítica velada al seu cercle proper i a la influència que podrien tenir en les seves decisions actuals.​

Reaccions a les xarxes socials

Miguel Ángel Revilla, expresident de Cantàbria i actual líder del Partit Regionalista de Cantàbria, també ha mostrat la seva sorpresa i descontentament davant la demanda. En una roda de premsa, va expressar: "Per què jo i no el CNI, que ha publicat que es gastava diners en dependències per a les seves amigues?

Aquestes paraules de Revilla posen de manifest una percepció compartida per molts: l'aparent selectivitat en les accions legals del rei emèrit i l'omissió de figures que han realitzat declaracions potencialment més comprometedores en el passat.​

D'altra banda, figures públiques com Jorge Javier Vázquez han comentat sobre la situació. El presentador va assenyalar en el seu blog que enfrontar-se a Revilla és un error, al·ludint al gran ego d'ambdós personatges sota una façana d'humilitat.

La controvèrsia també ha estat objecte d'anàlisi en programes de televisió. David Broncano i Jorge Ponce, a 'La Resistencia', van ironitzar sobre la freqüència amb què Revilla apareix en programes com 'El Hormiguero', suggerint que "fins i tot les demandes van abans a 'El Hormiguero' que a 'La Resistencia'".​

Enmig d'aquest panorama, la figura de Bárbara Rey ressorgeix amb força, recordant episodis passats i posant en dubte les prioritats del rei emèrit pel que fa a la defensa del seu honor i reputació. La situació actual planteja interrogants sobre les motivacions darrere d'aquestes accions legals i sobre com influiran en la percepció pública dels involucrats.