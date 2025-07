Duro golpe para el príncipe Harry y Meghan Markle: se confirma el fin su gran sueño

El príncipe Harry y Meghan Markle han recibido una noticia que pone en jaque el proyecto más ambicioso que emprendieron tras alejarse de la Corona. Una decisión tomada por una de las empresas más poderosas del entretenimiento ha supuesto un varapalo que muchos consideran definitivo para sus aspiraciones mediáticas.

Cinco años después de romper con la Corona para apostar por su independencia, los duques de Sussex ven cómo una de sus principales fuentes de ingresos se desvanece. Y mientras su entorno guarda silencio, en Reino Unido ya se habla del principio del fin de su aventura americana. ¿Qué ha ocurrido realmente?

Duro golpe para el príncipe Harry y Meghan Markle: Netflix concluye su acuerdo con la pareja

Cuando en 2020 el príncipe Harry y Meghan Markle firmaron un contrato valorado en 100 millones de dólares con Netflix, lo presentaron como un paso firme hacia su autonomía financiera. A través de Archewell Productions, su empresa, planeaban producir contenido innovador y construir una marca global alejada de los rígidos protocolos reales.

Durante estos años, han lanzado cinco producciones que mezclaban el documental, el entretenimiento y el mensaje social. Sin embargo, con la llegada del nuevo curso, se confirma el secreto a voces: la plataforma no renovará su acuerdo con ellos. "El trato está cerrado, no se realizarán más programas", aseguró una fuente cercana al diario The Sun.

Lo cierto es que Netflix considera que "ya han obtenido todo lo que podían de la pareja". Por ello, ha llegado el momento de cerrar el ciclo. Una decisión empresarial que se ha tomado sin grandes estridencias, pero con un claro impacto en la imagen pública de los Sussex.

Según revelan fuentes internas de la plataforma, la relación contractual con los duques de Sussex terminará en septiembre de este año. Aunque no habrá un comunicado oficial, todo apunta a que el cierre será discreto y definitivo. Un portavoz lo expresó con claridad: "El lucrativo contrato de la pareja está muerto, solo están esperando a que aparezcan los créditos finales".

El último proyecto protagonizado por Meghan Markle, With Love, Meghan, ha sido el detonante de este desenlace. El formato de estilo de vida y cocina, apenas ha alcanzado el puesto 383 en el informe semestral de audiencias, con 5,3 millones de visualizaciones. "Lo tenía todo a su favor: nombre, plataforma, prensa… y las cifras fueron desalentadoras", comentó una fuente de Netflix a The Sun.

El contraste ha sido especialmente doloroso. Mientras su nuevo programa se hundía, las reposiciones de Suits, la serie que Meghan protagonizó antes de casarse con Harry, cosechaban mayor audiencia. Un símbolo irónico del retroceso de la imagen pública de la duquesa.

El príncipe Harry y Meghan Markle no consiguen mantener sus negocios

El desencanto de Netflix no es un hecho aislado. A este golpe se suma la ruptura del contrato con Spotify en 2023, valorado en 20 millones de dólares. Entonces, Bill Simmons, alto ejecutivo de la plataforma, declaró sin tapujos: "Son unos malditos estafadores".

Desde su salida de la Casa Real, Harry y Meghan han intentado capitalizar su notoriedad internacional con productos audiovisuales de alto impacto. Su debut en Netflix, Harry & Meghan, fue un éxito rotundo: más de 28 millones de visualizaciones en cuatro días. Sin embargo, el resto de sus producciones no lograron replicar ese fenómeno.

Series como Líderes de nuestro tiempo, Corazón de Invictus o el documental Polo no despertaron el mismo interés. Incluso Con amor, Meghan, cuya segunda parte aún está pendiente de estreno, no logró captar al público, pese a contar con invitados como Chrissy Teigen y el chef español José Andrés.

"Tras el furor inicial, el contenido se fue debilitando", reconocen desde la industria. Y aunque Netflix valora el respeto mutuo con los Sussex, la decisión está tomada. No habrá nuevas oportunidades.

Las finanzas del príncipe Harry y Meghan Markle, en el punto de mira

Con el fin de su vinculación con Netflix, el futuro económico de Harry y Meghan vuelve a ser tema de conversación. Según The Sun, el coste de mantener su personal y su vida en Montecito es descomunal. Por ello, ahora, sin ingresos recurrentes de este calibre, sus finanzas podrían resentirse.

Aunque el príncipe Harry recibió un fondo de 8 millones de libras por su 40 cumpleaños, gestionado por Isabel II, esto apenas cubre sus necesidades. "El estilo de vida de Harry y Meghan no es como el de la mayoría de la gente", recuerdan desde la prensa británica.

Mientras tanto, se rumorea que Harry estaría contemplando un acercamiento a Carlos III. Justo ahora que su padre ha firmado un documental para Netflix, irónicamente la misma plataforma que ha cerrado las puertas a su hijo menor.

La ruptura del contrato con Netflix supone un antes y un después para el príncipe Harry y Meghan Markle. El fin de su gran sueño en la industria audiovisual deja al descubierto las debilidades de su modelo económico e identitario. ¿Buscarán redimirse o es este el inicio de una nueva etapa más cercana a la familia que dejaron atrás?