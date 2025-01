Màxima preocupació al Regne Unit per la Reina Camilla

L'any ha començat amb un clima d'incertesa al voltant de la Reina Camilla, qui ha reprès la seva agenda després de la pausa nadalenca amb un compromís a l'hospital de Wiltshire. Si bé la visita tenia un caràcter informatiu i de suport al centre mèdic, un comentari innocent de la sobirana ha generat inquietud als mitjans britànics, afegint-se als rumors que giren al voltant del seu estat de salut.

L'esposa del Rei Carles III va assegurar que no trepitjava aquell hospital "des de fa, almenys, 47 anys, quan vaig tenir la meva filla", en clara referència a Laura Lopes, nascuda el 1978. No obstant això, la confusió rau en què l'hospital que visitava va ser construït el 2002, cosa que fa impossible que Camilla hi donés a llum.

| @theroyalfamily, Canva Creative Studio, XCatalunya

Un descuit que encén alarmes

El lapsus de la reina no ha passat desapercebut al país. Mitjans com la revista Hello! han minimitzat el fet, comentant que potser Camilla simplement "recordava malament" la localització exacta del lloc on va donar a llum. No obstant això, altres diaris han posat l'accent en la possibilitat d'un cert descuit o desorientació.

Encara que no hi ha cap prova que es tracti d'alguna cosa greu, el simple error ha estat suficient per avivar la curiositat de la premsa, més encara perquè la reina Camilla ha travessat recentment problemes de salut.

Una salut delicada i una baixa recent

Setmanes enrere, el Palau de Buckingham va emetre un comunicat confirmant que la reina havia patit una greu infecció de pit, obligant-la a prendre una setmana de repòs absolut. Passat aquest termini, va tornar als seus compromisos públics amb una millora lenta, si bé confiava obertament en el seu equip mèdic. Ella mateixa reconeixia en un acte posterior que encara arrossegava una tos persistent i que sempre necessitava "més temps del normal" per recuperar-se al cent per cent d'un refredat.

En aquesta ocasió, el problema no era qualsevol constipat, sinó una infecció de pit que, als seus 76 anys, va generar un notable temor en el seu entorn, sobretot tenint en compte la fràgil salut del seu marit, el Rei Carles III, i la de la mateixa Kate Middleton, ambdós malalts de càncer, segons apunten certes fonts.

| @theroyalfamily

L'experta reial Jennie Bond comentava a la revista OK! que Camilla estava seguint totes les indicacions mèdiques al peu de la lletra, principalment per evitar contagiar el sobirà o la princesa de Gal·les, la salut de la qual es considera també "vulnerable". En els últims compromisos, Camilla ha aparegut "millorada", si bé se la notava més prudent que mai, evitant esforços innecessaris.

Ambient de prudència... per ara

El descuit de l'hospital, unit a la infecció de pit de la qual s'està recuperant, ha portat a un ambient de màxima preocupació al Regne Unit, on molts temen que es tracti de senyals d'un cansament major o d'una certa vulnerabilitat a la seva edat.

De moment, les fonts oficials mantenen la calma i l'hermetisme. Camilla, segons el seu entorn, continuarà amb la seva agenda programada, confiant que tot quedi en un simple lapsus. Tot i això, la premsa britànica, sempre atenta a detalls que puguin indicar un altre contratemps a la Corona, no ha pogut passar per alt aquest curiós capítol.