El malnom que els companys de TV3 han posat a Toni Cruanyes i Carles Costa

Les últimes setmanes a TV3 han estat marcades per intenses reunions i assajos per redefinir la graella dels seus Telenotícies. Enmig d'un panorama de possibles canvis—amb la jubilació de Ramon Pellicer gairebé assegurada, la probable sortida de Raquel Sans de la conducció i el futur incert d'alguns rostres d'Esports—emergeixen dos noms que, ara per ara, es mantenen com a pilars dels informatius: Toni Cruanyes i Carles Costa.

Cruanyes es perfila per seguir al capdavant del TN Vespre, l'informatiu estrella de la nit a TV3, mentre que a Carles Costa se'l considera el seu substitut natural. No obstant això, la continuïtat de Cruanyes apuntaria que Costa seguirà en aquest paper de “presentador de guàrdia” quan Toni estigui de vacances o complint altres compromisos. Tots dos fa molt de temps que cultiven una gran amistat i una complicitat que es percep tant dins com fora del plató.

| TV3, XCatalunya

Carles Costa: el tot terreny que acaba de complir 50 anys

Malgrat la seva aparença juvenil, Carles Costa va celebrar recentment el seu 50 aniversari, rebent felicitacions no només de familiars i amics, sinó també de nombrosos companys de professió. Des de fa 27 anys, Costa ha treballat en diversos espais de la radiotelevisió pública catalana: va començar amb Júlia Otero a RNE, va passar per TVE i, finalment, es va assentar a TV3, on ha exercit com a corresponsal internacional (en ciutats com París i Londres) i com a presentador suplent del TN Vespre.

El duet inseparable: personal i professionalment

La gran sorpresa per a molts es va produir quan Toni Cruanyes, presentador titular del TN Vespre, va entrar a felicitar públicament a Costa. “Felicitats, Carles! Gràcies per tantes hores de treball junts i tantes xerrades… per molts anys més”, va escriure a les xarxes socials. La resposta de Carles va deixar entreveure el fort vincle que els uneix: “Estimadíssim Toni, company de tantes vivències personals i professionals. I el que ens queda... per molts anys més de Pili i Mili!”.

| TV3

Pili i Mili eren la mítica parella de germanes bessones que van triomfar a la revista musical dels anys 60, podria semblar una broma interna, però, segons s'ha sabut, és en realitat el motiu que alguns companys de TV3 els han posat. Es deu a la compenetració que tots dos presenten davant les càmeres i al seu semblant en formes i estil.