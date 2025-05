La resposta de la Infanta Cristina a les polèmiques d'Iñaki Urdangarín: No vol...

La infanta Cristina ha optat per mostrar un perfil baix enmig de les recents polèmiques protagonitzades pel seu exmarit, Iñaki Urdangarin, i la seva actual parella, Ainhoa Armentia. Durant unes vacances a la ciutat de Sicília, la parella es va veure embolicada en un surrealista altercat públic que els ha tornat a situar al centre de l'atenció mediàtica.

Els polèmics fets que van tenir lloc fa poques setmanes

Durant la Setmana Santa de 2025, Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia gaudien d'unes vacances a Sicília. No obstant això, la seva estada es va veure entelada per un incident en un restaurant local. Segons testimonis presencials, Armentia va reaccionar de manera desproporcionada en creure que un comensal els estava fotografiant, arribant fins i tot a increpar-lo i amenaçar amb trucar a la policia italiana.

Urdangarin, per la seva banda, es va mantenir al marge durant tot l'altercat. Aquest no és, ni de lluny, el primer episodi controvertit relacionat amb la parella. El 2021, la infanta Cristina i Ainhoa Armentia van protagonitzar una tensa trobada a Bidart, França.

Quan Cristina es va creuar inesperadament amb el seu exmarit i la seva nova parella. Segons fonts, la situació va escalar fins al punt que Cristina va exigir a Urdangarin. Com a part del seu acord de divorci, que no revelés detalls sobre el que va succeir a Bidart.

La reacció de la filla del Rei Emèrit a la situació

Malgrat l'atenció mediàtica, la infanta Cristina ha mantingut el silenci respecte a aquests incidents. Fonts properes a la infanta han indicat que la seva prioritat és mantenir l'estabilitat i privacitat de la seva vida i la dels seus fills. Actualment, Cristina resideix a la ciutat de Ginebra, on treballa per a la Fundació Aga Khan, i també passa temps a Barcelona, ciutat amb la qual manté un molt fort vincle.

Per la seva banda, Iñaki Urdangarin ha optat per una vida més discreta després del seu divorci, encara que la seva relació amb Armentia continua sent objecte d'atenció. La parella ha estat vista en diversos esdeveniments públics, com partits d'handbol de Pablo Urdangarin, fill d'Iñaki i Cristina, cosa que indica una consolidació de la seva relació.

Els seus fills no opinen del tema

Quant als fills de la infanta Cristina, han mantingut un perfil baix. Juan Urdangarin, el més gran, resideix a Londres i porta una vida allunyada dels focus. Pablo, per la seva banda, continua la seva carrera esportiva en l'handbol, mentre que Miguel i Irene també han optat per la discreció en les seves vides personals.

La infanta Cristina sembla decidida a mantenir la seva distància de les controvèrsies que envolten el seu exmarit i la seva nova parella. Enfocant-se en la seva vida professional i en el benestar dels seus fills. A mesura que noves informacions puguin sorgir, serà interessant observar com evoluciona aquesta dinàmica familiar.