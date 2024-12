Ni Rupit ni la Vall de Boí: El poble preferit de Quim Masferrer

per Sergi Guillén

Quim Masferrer és un dels presentadors més estimats pels espectadors de TV3. El seu carisma i proximitat ho han convertit en una figura clau de la televisió catalana. Des de fa uns quants anys, el seu programa El Foraster ha estat un èxit rotund, atraient milers de catalans que esperen veure les seves visites a diferents pobles de Catalunya.

El format del Foraster és senzill però efectiu. A cada episodi, Quim Masferrer s'endinsa en un poble per conèixer la seva gent i descobrir les seves històries. Aquest enfocament humà i proper permet a l'espectador connectar tant amb les persones com amb els paisatges que es mostren en pantalla.

Al llarg dels anys, Masferrer ha visitat una gran varietat de pobles, des dels més petits i recòndits fins a altres de més coneguts. Aquestes visites han generat debats entre els espectadors sobre quin podria ser el poble preferit del presentador.

Un viatge que recorre tot Catalunya

A la nova temporada, El Foraster ha arrencat amb molta força; el primer episodi va portar Quim Masferrer fins a Sant Pol de Mar, un poble del Maresme. Com sempre, el programa va emocionar amb anècdotes locals i moments que van tocar el cor. Aquest enfocament genuí i natural és el que fa que el programa sigui tan popular entre el públic català.

| TV3

Durant les temporades anteriors, Quim ha deixat clar que cada poble té alguna cosa única per oferir. Tot i això, alguns llocs han destacat especialment en les seves preferències. En una ocasió, va confessar que Espolla ocupa un lloc especial al seu cor, en ser el primer poble que va visitar al programa.

Tot i així, els seus comentaris també han demostrat que la seva elecció pot variar depenent del context. En episodis més recents, llocs com ara Vimbodí i Poblet també han captat l'atenció del presentador.

La màgia del monestir i l'hospitalitat dels habitants l'han convertit en una destinació que Masferrer recorda amb especial afecte. Altres pobles que també hi han deixat empremta són Castellfollit de la Roca, pel seu impressionant paisatge, i Sant Feliu de Buixalleu, pel significat que li atribueix el seu nom.

El poble que s'emporta el cor de Quim Masferrer

Tot i que és evident que Masferrer valora els pobles que ha visitat, ha admès que sempre n'hi ha un que destaca sobre els altres. Durant un dels episodis, va revelar que Sant Feliu Sasserra ocupa un lloc molt especial per a ell. Aquest poble, ubicat a la comarca del Bages, ha conquerit el seu cor per la calidesa de la seva gent i la seva història.

“És un lloc on em sento com a casa. L'hospitalitat dels veïns i l'encant de l'entorn són únics”, va declarar Masferrer en un dels programes. Tot i que hi ha altres pobles que podrien competir pel títol, Sant Feliu Sasserra sembla ser el que més l'ha marcat a nivell personal.