El consell de Tomàs Molina abans de la gran nevada d'avui i demà

L'hivern ha arribat amb força a Catalunya, i les primeres nevades importants de la temporada ja estan causant expectació entre els habitants del Pirineu i els que tenen planejat desplaçar-se cap a la muntanya. Les condicions meteorològiques adverses obliguen a extremar la precaució, especialment a les carreteres. Davant d'aquesta situació, el reconegut meteoròleg Tomàs Molina ha compartit un missatge clar i directe: si has de conduir pel Pirineu aquest cap de setmana, porta amb tu els equips necessaris per circular amb neu.

La previsió meteorològica apunta a una nevada intensa i generalitzada que afectarà gran part del Pirineu català, amb acumulacions significatives a cotes altes i mitjanes. Aquest episodi pot dificultar la mobilitat i augmentar els riscos a les vies, per la qual cosa el consell de Molina no podria ser més oportú.

Una nevada important i general

Segons el mapa compartit per Tomàs Molina a les xarxes socials, les nevades més intenses es concentraran a les cotes altes del Pirineu, on s'espera que l'acumulació de neu superi fàcilment els 30 cm en algunes àrees.

El temporal afectarà també cotes més baixes i complicarà els accessos a algunes localitats i estacions d'esquí. Les dades reflecteixen la necessitat d'actuar amb prudència, especialment durant els desplaçaments nocturns i les primeres hores del dia, quan les temperatures més baixes poden agreujar la formació de plaques de gel a les carreteres.

El missatge de Tomàs Molina ha generat gran repercussió, tot recordant a la població que no només es tracta de gaudir del paisatge hivernal, sinó de garantir la seguretat tant pròpia com dels altres. Equipar-se adequadament per a la conducció en aquestes condicions és fonamental.

Recomanacions per desplaçar-se durant nevades

Si tens pensat viatjar al Pirineu durant aquests dies de nevades intenses, és important seguir una sèrie de recomanacions per evitar ensurts. No surtis de casa sense assegurar-te que el teu vehicle està preparat per circular en condicions de neu. Les cadenes s'han de col·locar a les rodes motrius i sempre de forma correcta.

Abans d'emprendre el viatge, revisa les actualitzacions del Servei Català de Trànsit i de la meteorologia local. Les condicions poden canviar ràpidament. Porta al teu cotxe una pala, mantes, llanterna, aigua i una mica de menjar. En cas de quedar atrapat, aquests elements poden ser de gran ajut.

Si el temporal és massa fort, valora posposar el viatge. La seguretat ha de ser sempre el primer.

Augmenta la distància de seguretat, redueix la velocitat i evita maniobres brusques.

Gaudir de l'hivern amb seguretat

El Pirineu es prepara per a un paisatge blanc espectacular, però també per a desafiaments a la mobilitat. Gràcies als consells d'experts com Tomàs Molina, els ciutadans poden prendre les precaucions necessàries per evitar incidents i gaudir de la neu de manera segura. Recorda: estar ben preparat no només farà que el teu viatge sigui més tranquil, sinó que també ajudarà a reduir riscos a les carreteres compartides. La neu és un regal de l'hivern, però la prudència és clau perquè l'experiència sigui inoblidable per les raons correctes.