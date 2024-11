L'arròs de tardor de Tomàs Molina triomfa a les xarxes: 'Llàstima que...'

Tomàs Molina és molt més que un home del temps. De fet, ara ja no és meteoròleg. Almenys no ho és en actiu. Ser-ho ho és, però està apartat de TV3. De moment. Fa uns mesos, va decidir concórrer a les eleccions al Parlament europeu, representant el partit autonomista, ERC. La seva posició política és incompatible amb una imatge pública i exposada com la seva.

De moment no és eurodiputat. Els mals resultats de la coalició formada per ERC, Bildu i BNG van impedir que el meteoròleg sortís escollit en primera instància. Dependrà de les eleccions amb bascos i gallecs, però està previst que entri a Brussel·les i Estrasburg a partir de la segona meitat de legislatura.

De moment, Tomàs Molina s'entreté cuinant. A xarxes socials, ha publicat una imatge d'un arròs amb espinacs i rovellons. La pinta és espectacular, tot i que han aparegut bromes dels seguidors, criticant el plat.

Compte, gira la foto, que cau l'arròs, deien alguns quan han vist que la foto no guarda la perspectiva habitual i va contra les lleis de la gravetat. Altres han donat la seva opinió i han aportat idees sobre altres arrossos. Tradicional paella amb marisc. Amb verdures. Amb carn. Amb bacallà i carxofes. Les opcions són infinites.

"Llàstima que sigui virtual", diu una seguidora. I té raó. Veure plats com aquests provoca gana. Molts de nosaltres ens menjaríem aquest arròs acompanyat de copa de vi o de cava.

| ACN, TV3, XCatalunya

Tomàs Molina, activisme climàtic

Molina és conegut per utilitzar la seva plataforma per conscienciar sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat. Ha impartit nombroses conferències, participat en projectes educatius i col·laborat en iniciatives científiques per promoure una major entesa del medi ambient i els desafiaments climàtics. Aquesta formació acadèmica i aquesta vocació van ser claus per ocupar un lloc a la llista europea. L'objectiu és transmetre que els partits que representa estan compromesos amb el medi ambient.

Porta a TV3 des dels anys vuitanta i des de llavors ha rebut premis i reconeixements. Ha estat director de Meteorologia a TV3. Ha presentat del 'Temps'. Finalment, el seu treball ha estat reconegut en nombroses ocasions per la seva capacitat per combinar rigor científic amb una gran habilitat comunicativa.

Perfil humorístic, costat proper

La seva presència al programa d'humor Polònia ho ha fet més humà i més proper. El programa que s'emet dijous i que dirigeix Toni Soler interpreta la figura del meteoròleg, imitant-ne la veu i l'expressió corporal.