Una actriu de 'La que se avecina' té una proposta per a Hansi Flick

Des de la seva estrena el 2007, La que se avecina ha conquerit milions de cors a Espanya i més enllà. Aquesta comèdia, hereva directa d'Aquí no hay quien viva, s'ha consolidat com una de les sèries més icòniques de la televisió espanyola.

Amb un humor irreverent i situacions esbojarrades, els veïns de Mirador de Montepinar han protagonitzat moments inoblidables que encara avui fan parlar molt. Entre els personatges més estimats hi ha Menchu, interpretada per la polifacètica Loles León. Amb la seva desimboltura i frases memorables, Loles ha esdevingut un símbol d'aquesta sèrie.

El seu talent, tant al món del cinema com a la televisió, és indiscutible. Tot i això, en aquesta ocasió, l'actriu ha fet un gir inesperat en confessar un curiós interès cap a l'entrenador del Barça, Hansi Flick.

El fletxat de Loles León per Hansi Flick

Hansi Flick ha conquerit els aficionats del Barça no només amb el seu estil de joc, sinó també amb la seva personalitat. La seva arribada al club ha tornat la il·lusió als seguidors culers. Però el seu impacte no ha estat limitat a l'àmbit esportiu.

| YouTube: Mundo Deportivo

Durant una recent entrevista al programa Late Xou de Marc Giró, Loles León no va poder contenir la seva admiració pel tècnic alemany. Entre rialles i amb el seu característic sentit de l'humor, Loles va confessar: “Em posa muuuuy divertida, muuuuy divertida”. Tot i que va aclarir que sap que Flick està feliçment casat, les seves paraules van encendre les xarxes socials.

L'actriu va assegurar que no busca res de seriós, però no va poder evitar lloar l'entrenador. “Ha creat un nou estil de futbol, com ho va fer Cruyff, ell és Guardiola... I avi!”.

Un moment viral que encén les xarxes

El programa va compartir a les seves xarxes socials aquest moment, destacant l'espontaneïtat de Loles León. A Twitter, el perfil de La 2 no va dubtar a etiquetar Flick, assegurant que té una fan única. La publicació es va tornar viral en poques hores i va generar centenars de comentaris entre els seguidors del programa i del Barça.

Marc Giró, sempre atent a l'espectacle, va fer broma sobre les declaracions de Loles, convertint el moment en un dels més comentats del programa. Fins i tot, alguns usuaris a les xarxes van començar a imaginar una hipotètica trobada entre l'actriu i l'entrenador, encara que l'alemany està casat.

Loles León, una icona del cinema i la televisió

Loles León ha demostrat una vegada més perquè és una de les figures més estimades de l'espectacle espanyol. La seva sinceritat, combinada amb la seva capacitat per generar titulars, la manté al centre d'atenció.

Al llarg de la carrera, ha treballat amb grans noms del cinema. Com Pedro Almodóvar i ha deixat empremta en sèries com Aquí no hay quien viva i La que se avecina.

En aquest cas, Loles ha portat la seva desimboltura al món del futbol, demostrant que pot conquerir qualsevol terreny. Encara que Flick està feliçment casat, no hi ha dubte que Loles León sap com robar-se el xou. Com ella mateixa diu: “Entre els avis podem anar al parc infantil a portar els nens, i res més!”.