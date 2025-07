Confirmen el secret de Rocío Carrasco: se'n va d'Espanya sense Fidel Albiac

En les últimes hores, ha sortit a la llum una sorprenent notícia que sacseja de nou la vida pública de Rocío Carrasco. Segons s'ha filtrat, la filla de Rocío Jurado ha fet un pas que canviarà la seva rutina i el seu entorn immediat. I és que deixarà de banda per primera vegada en molt de temps la companyia del seu inseparable marit, Fidel Albiac.

La protagonista d'un dels testimonis més mediàtics dels últims anys torna a situar-se al focus amb un nou projecte professional. I és que, tal com s'ha sabut, està a punt d'embarcar-se en una nova experiència que l'allunyarà d'Espanya durant setmanes. Què hi ha darrere d'aquesta sorprenent decisió?

TVE tria Rocío Carrasco com a participant de Race Across the World

Per entendre el punt actual, és important recordar la trajectòria televisiva més recent de Rocío Carrasco. Després de l'impacte mediàtic de les seves docusèries, va decidir canviar el rumb de la seva presència a televisió participant en formats més desimbolts. Així, el 2023, va acceptar el repte de participar a Bake Off: famosos al horno, on va mostrar una versió més propera i relaxada.

Aquell mateix any també es va anunciar la seva col·laboració a l'espai La familia de la tele, produït per La Fábrica de la Tele. Tanmateix, mai va arribar a tenir presència real al plató, més enllà de la desfilada inaugural.

La cancel·lació anticipada del format va truncar el seu retorn en aquell moment. Així i tot, Rocío no va perdre el contacte amb la cadena pública. I avui, aquesta relació es tradueix en un nou i ambiciós projecte.

Finalment, s'ha confirmat el secret de Rocío Carrasco: ha estat escollida com una de les participants de Race Across the World, el nou reality d'aventures que prepara RTVE. Es tracta d'una adaptació espanyola de l'exitós format britànic, molt similar a Pekín Express, on diversos equips competeixen viatjant per països d'Amèrica Llatina sense fer servir avió ni tecnologia.

La gran novetat és que, per primera vegada en molt de temps, Rocío s'embarcarà en una experiència sense la companyia de Fidel Albiac. Ell no formarà part de l'aventura ni de l'equip. Segons ha avançat El Periódico, ella viatjarà juntament amb una amiga propera, tot i que la seva identitat encara no ha estat revelada oficialment.

Entre les possibles companyes que es barallen a les xarxes socials figuren noms tan mediàtics com Anabel Dueñas, Lara Dibildos, Yolanda Ramos o fins i tot Sofía Suescun. El misteri sobre qui l'acompanyarà manté en suspens els seguidors del format i de la protagonista.

L'aventura de Rocío Carrasco recorrerà Amèrica Llatina sota condicions extremes

Race Across the World imposarà als seus participants reptes de gran exigència física i emocional. Rocío Carrasco haurà de recórrer juntament amb la seva companya una extensa ruta per diversos països llatinoamericans, prescindint completament de telèfons mòbils i sense poder agafar avions en cap tram del recorregut. Només es podran desplaçar en transport terrestre o marítim.

Cada equip comptarà amb un pressupost fix equivalent al cost d'un bitllet d'avió per al trajecte complet, cosa que els obligarà a gestionar acuradament els seus recursos. El reality enfrontarà sis parelles formades per famosos de diferents àmbits, en una cursa contrarellotge on l'estratègia, la resistència i l'empatia jugaran un paper clau.

Paula Vázquez, rostre mític de la versió espanyola de Pekín Express, serà l'encarregada de conduir aquesta edició. Una elecció que promet retornar el seu segell personal a un format que combina espectacle, aventura i emoció en estat pur.

Rocío Carrasco deixarà Fidel Albiac a Espanya en les pròximes setmanes

Si l'acord es tanca oficialment, Rocío Carrasco haurà de fer les maletes en les pròximes setmanes. Les gravacions començaran abans que acabi l'estiu, cosa que significa que la seva sortida del país serà imminent.

Aquest pas suposa una ruptura simbòlica amb la seva rutina habitual, marcada durant anys pel seu vincle indestructible amb Fidel Albiac. En aquesta ocasió, serà ella qui faci un pas pel seu compte, afrontant situacions límit i amb total exposició des d'un angle completament diferent.

A més, amb aquesta aventura, Rocío Carrasco fa un gir inesperat a la seva carrera mediàtica. Allunyada del focus del conflicte familiar dels últims anys, es presenta com una dona disposada a trencar barreres, superar-se i mostrar una faceta nova.

És indubtable que Rocío Carrasco ha tornat a convertir-se en protagonista absoluta amb la seva inesperada incorporació a Race Across the World. En aquesta nova etapa, la seva absència d'Espanya i la decisió de no anar acompanyada per Fidel Albiac marquen un canvi vital i professional significatiu.