Confirman el secreto de Rocío Carrasco: se marcha de España sin Fidel Albiac

En las últimas horas, ha salido a la luz una sorprendente noticia que sacude de nuevo la vida pública de Rocío Carrasco. Según se ha filtrado, la hija de Rocío Jurado ha dado un paso que cambiará su rutina y su entorno inmediato. Y es que dejará a un lado por primera vez en mucho tiempo la compañía de su inseparable marido, Fidel Albiac.

La protagonista de uno de los testimonios más mediáticos en los últimos años vuelve a colocarse en el foco con un nuevo proyecto profesional. Y es que, tal como se ha conocido, está a punto de embarcarse en una nueva experiencia que la alejará de España durante semanas. ¿Qué hay detrás de esta sorprendente decisión?

| Europa Press

TVE elige a Rocío Carrasco como participante de Race Across the World

Para entender el punto actual, es importante recordar la trayectoria televisiva más reciente de Rocío Carrasco. Tras el impacto mediático de sus docuseries, decidió cambiar el rumbo de su presencia en televisión participando en formatos más desenfadados. Así, en 2023, aceptó el reto de participar en Bake Off: famosos al horno, donde mostró una versión más cercana y relajada.

Ese mismo año se anunció también su colaboración en el espacio La familia de la tele, producido por La Fábrica de la Tele. Sin embargo, nunca llegó a tener presencia real en plató, más allá del desfile inaugural.

La cancelación anticipada del formato truncó su regreso en ese momento. Aun así, Rocío no perdió el contacto con la cadena pública. Y hoy, esa relación se traduce en un nuevo y ambicioso proyecto.

| RTVE

Finalmente, se ha confirmado el secreto de Rocío Carrasco: ha sido elegida como una de las participantes de Race Across the World, el nuevo reality de aventuras que prepara RTVE. Se trata de una adaptación española del exitoso formato británico, muy similar a Pekín Express, donde varios equipos compiten viajando por países de América Latina sin usar avión ni tecnología.

La gran novedad es que, por primera vez en mucho tiempo, Rocío se embarcará en una experiencia sin la compañía de Fidel Albiac. Él no formará parte de la aventura ni del equipo. Según ha adelantado El Periódico, ella viajará junto a una amiga cercana, aunque su identidad aún no ha sido desvelada oficialmente.

Entre las posibles compañeras que se barajan en redes sociales figuran nombres tan mediáticos como Anabel Dueñas, Lara Dibildos, Yolanda Ramos o incluso Sofía Suescun. El misterio sobre quién la acompañará mantiene en vilo a los seguidores del formato y de la protagonista.

La aventura de Rocío Carrasco recorrerá América Latina bajo condiciones extremas

Race Across the World impondrá a sus participantes retos de gran exigencia física y emocional. Rocío Carrasco deberá recorrer junto a su compañera una extensa ruta por varios países latinoamericanos, prescindiendo completamente de teléfonos móviles y sin poder tomar aviones en ningún tramo del recorrido. Solo podrán desplazarse en transporte terrestre o marítimo.

Cada equipo contará con un presupuesto fijo equivalente al coste de un billete de avión para el trayecto completo, lo que les obligará a gestionar cuidadosamente sus recursos. El reality enfrentará a seis parejas formadas por famosos de distintos ámbitos, en una carrera contrarreloj donde la estrategia, la resistencia y la empatía jugarán un papel clave.

| Youtube: @Diario ABC

Paula Vázquez, rostro mítico de la versión española de Pekín Express, será la encargada de conducir esta edición. Una elección que promete devolver su sello personal a un formato que combina espectáculo, aventura y emoción en estado puro.

Rocío Carrasco dejará a Fidel Albiac en España en las próximas semanas

Si el acuerdo se cierra oficialmente, Rocío Carrasco tendrá que hacer las maletas en las próximas semanas. Las grabaciones comenzarán antes de que acabe el verano, lo que significa que su salida del país será inminente.

Este paso supone una ruptura simbólica con su rutina habitual, marcada durante años por su vínculo inquebrantable con Fidel Albiac. En esta ocasión, será ella quien dé un paso por su cuenta, enfrentándose a situaciones límite y con total exposición desde un ángulo completamente diferente.

| Europa Press

Además, con esta aventura, Rocío Carrasco da un giro inesperado a su carrera mediática. Alejada del foco del conflicto familiar de los últimos años, se presenta como una mujer dispuesta a romper barreras, superarse y mostrar una faceta nueva.

Es indudable que Rocío Carrasco ha vuelto a convertirse en protagonista absoluta con su inesperado fichaje por Race Across the World. En esta nueva etapa, su ausencia de España y la decisión de no ir acompañada por Fidel Albiac marcan un cambio vital y profesional significativo.