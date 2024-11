Confirmat: El lloc on serà enterrat Joan Carles I

per Sergi Guillén

El Rei Emèrit Joan Carles I fa anys que enfronta problemes de salut que han marcat els seus últims anys de vida pública. Des de la seva abdicació el 2014, el monarca ha estat al centre de nombroses notícies a causa de les seves delicades operacions.

Durant aquest temps, ha estat sotmès a diverses intervencions quirúrgiques que han deixat veure el progressiu deteriorament del seu estat físic. El 2020, la seva marxa a Abu Dhabi va augmentar l'especulació sobre la seva salut i el seu possible desenllaç.

Encara que es va esmentar com una decisió estratègica, molts van veure aquest trasllat com una forma de mantenir privadesa davant la seva fràgil condició. Els rumors sobre les seves darreres voluntats han estat constants, amb especial atenció on reposaran finalment les seves restes mortals.

El misteri de l'enterrament: una incògnita constant

Des de la sortida d'Espanya, la pregunta sobre on serà enterrat ha generat controvèrsies i opinions enfrontades. El Panteó de Reis del Monestir de l'Escorial, tradicional per als monarques, és ple.

Aquesta manca d'espai ha plantejat múltiples escenaris que han mantingut l'atenció mediàtica i política. L'enterrament d'un monarca no només és un acte familiar, sinó també un fet d'enorme simbolisme nacional.

El pla per a Juan Carlos: una nova cripta

Segons ha confirmat Monarquia Confidencial, l'enterrament de Joan Carles I tindrà lloc en una cripta especial dissenyada exclusivament per a ell a 'El Escorial'.

Aquest espai, que connectarà amb l'actual cripta dels Reis, és als plans de Patrimoni Nacional des de fa anys. Els dissenys preliminars mostren una estructura subterrània, moderna i simbòlica que s'adapta a les limitacions d'espai.

Una obra marcada pel llegat de Joan Carles

El disseny d'aquesta nova cripta no només respon a la manca d'espai al Panteó Reial. Busca, a més, representar el suposat llegat de Joan Carles I com a figura clau de la transició democràtica a Espanya. Al seu dia, el mateix Emèrit va debatre opcions i va mostrar interès a mantenir el Monestir de l'Escorial com a lloc de descans etern.

La decisió també assegura que el seu enterrament segueixi les tradicions de la monarquia espanyola. Fonts properes han confirmat que Patrimoni Nacional ja té els plànols d'aquesta nova cripta. L'objectiu és un disseny que combini la tradició i la modernitat.

Fins i tot es va plantejar crear un espai arquitectònic únic que representés una nova era de la monarquia. Aquest concepte recorda iniciatives icòniques com el Guggenheim a Bilbao o la piràmide del Louvre.

El testament com a peça clau

La decisió final sobre el destí de les restes del Rei Emèrit Joan Carles I es prendrà després de la lectura del testament. La seva última voluntat inclourà detalls sobre el seu enterrament, però tot apunta que El Escorial serà la seva última estada.