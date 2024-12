L'AEMET ho confirma: Males notícies per als amants de la neu

per Sergi Guillén

Amb l'arribada del desembre, els aficionats a la neu esperen impacients les primeres nevades als Pirineus i altres zones de muntanya. Les pistes d'esquí, cobertes de blanc, són el somni dels que gaudeixen de l'hivern a l'aire lliure. Tot i això, la temporada actual no sembla donar bones notícies per als que esperen dies de neu abundant.

Aquest any, el pronòstic estacional de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha generat preocupació entre els amants del fred i les precipitacions. Tot i que sempre hi ha un cert marge d'incertesa, les previsions climàtiques apunten a un hivern menys generós en neu i molt més calorós.

Temperatures per sobre del normal

Segons l'informe de l'AEMET, les temperatures seran superiors a la mitjana habitual durant els mesos de desembre, gener i febrer. Això afectarà tot Espanya, amb especial incidència al terç sud i al nord-oest de la península, així com a les Balears i les Canàries.

Les anomalies tèrmiques previstes poden complicar l'acumulació de neu a zones de muntanya, un panorama poc encoratjador per al sector turístic hivernal.

Aquestes temperatures inusualment altes també poden impactar negativament a les estacions d'esquí, que depenen del fred per garantir bones condicions de neu. Els amants de l'esport blanc podrien haver d'esperar més temps per gaudir de les pistes.

Menys precipitacions del que s'esperava

A més de l'augment de temperatures, l'AEMET també ha advertit sobre una disminució de les precipitacions. Hi ha entre un 40% i un 50% de probabilitats que les pluges i nevades se situïn per sota de la mitjana climàtica habitual.

Això es tradueix en menys neu a les muntanyes, cosa que podria fer que les estacions hagin de recórrer a sistemes de neu artificial.

En particular, es preveu una situació de sequera a l'extrem oriental de la península, on les precipitacions seran especialment escasses. La situació, combinada amb temperatures més altes, podria suposar un hivern complicat per als sectors que depenen de les nevades naturals.

Una tardor especialment càlida

La predicció hivernal de l'AEMET és precedida per una tardor anòmal. Entre setembre i novembre, la temperatura mitjana va ser de 15,5 graus, fet que suposa 1,1 graus més que la mitjana climàtica. Aquesta dada confirma una tendència cada cop més evident: tardors càlides i menys pluges en general.

El mes de novembre va ser particularment càlid, amb temperatures que van superar en 2,8 graus la mitjana habitual. Aquest comportament atípic converteix el novembre en el més càlid registrat des d'almenys 1961, cosa que també ha influït en el pronòstic d'hivern.

Inquietud entre els sectors afectats

La combinació de temperatures elevades i precipitacions escasses preocupa no només els aficionats a la neu, sinó també el sector turístic i esportiu. Estacions d'esquí com les del Pirineu català i andorrà depenen en gran mesura de les primeres nevades per poder atreure els primers esquiadors de la temporada durant l'hivern.

Segons els experts, la situació climàtica també podria estar relacionada amb el canvi climàtic, que afavoreix episodis de temperatures extremes i una reducció de les nevades a l'hivern.