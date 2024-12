Àngels Barceló confessa la seva mentida sobre la llengua catalana

Àngels Barceló és una de les periodistes més reconegudes d'Espanya. La seva carrera va començar als mitjans públics de Catalunya, TV3 i Catalunya Ràdio. No obstant això, Barceló aviat va fer el salt a mitjans nacionals. El seu pas per Telecinco com a presentadora de l'informatiu va ser el primer gran esglaó de la seva carrera fora de Catalunya. Més tard, es va consolidar a la Cadena SER, on actualment dirigeix i presenta Hoy por Hoy, el programa més escoltat de la ràdio espanyola.

Recentment, Àngels Barceló va sorprendre amb unes declaracions en què confessava un fet desconegut dels seus inicis professionals. Durant una entrevista en un acte especial amb periodistes destacades com Mònica Terribas, Júlia Otero, Gemma Nierga i Laura Ros, Barceló va fer una confessió. Va reconèixer que, quan va començar a treballar a TV3 i Catalunya Ràdio, no sabia escriure correctament en català.

Barceló va explicar que quan va ser contractada pels mitjans catalans es va trobar amb aquesta dificultat. Va admetre que, tot i que sempre havia parlat català en el seu entorn familiar i social, no dominava l'escriptura en aquesta llengua. “Escrivia en català com podia, però no ho feia bé. Sovint barrejava paraules amb el castellà perquè no sabia com escriure-les correctament”, va confessar la periodista.

La revelació va sorprendre, especialment perquè Àngels Barceló es va formar en una Catalunya on la llengua catalana havia recuperat protagonisme després d'anys de repressió. La periodista va intentar excusar-se dient que la seva generació va ser testimoni del renaixement del català als mitjans, encara quedaven mancances en l'ensenyament formal de la llengua en molts casos.

Durant l'entrevista, Barceló va destacar l'esforç que va haver de fer per superar aquesta dificultat. “Vaig estudiar i em vaig formar ràpidament perquè vaig entendre que treballar a TV3 i Catalunya Ràdio exigia un domini perfecte del català. Va ser un aprenentatge ràpid i necessari”, va relatar.

El context d'aquestes declaracions també va ser rellevant. Es van produir en una trobada que reunia destacades periodistes catalanes, que debatien sobre les seves trajectòries en un sector històricament dominat per homes. Entre rialles i anècdotes, van compartir reflexions sobre els desafiaments que van afrontar per obrir-se pas en el món del periodisme.

En aquest acte, també van participar noms icònics com Júlia Otero, qui va destacar la importància de cuidar les llengües cooficials als mitjans. Per la seva banda, Gemma Nierga va recordar la rellevància de no perdre la connexió amb el català, fins i tot treballant en plataformes nacionals.

Crítiques a la confessió d'Àngels Barceló

La confessió d'Àngels Barceló ha generat diversos comentaris a les xarxes socials. Alguns han aplaudit la seva sinceritat, mentre que altres han reflexionat sobre el context social i polític en què es trobava Catalunya quan va començar la seva carrera. Sens dubte, aquestes paraules han afegit una nova perspectiva a la trajectòria d'una de les figures més emblemàtiques del periodisme espanyol.