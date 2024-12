'Com si fos ahir' del 20 de desembre: El Marc s'ho juga tot i el Rodri s'ensorra

per Xavi Martín

Últim capítol de ‘Com si fos ahir’ abans de l’habitual aturada per Nadal. El capítol d’avui dijous ha acabat molt malament i al de divendres en veurem les conseqüències. Era el dia de l’operació de l’Eva. Una operació senzilla, al dit. Només feia falta anestèsia local però alguna cosa ha passat i l’Eva ha començat a convulsionar. El Rodri ha quedat totalment paralitzat i ha estat l’Andreu qui ha reaccionat cridant un altre metge.

La continuació d’aquesta trama serà una de les que podrem veure al darrer capítol de 2024. L'Andreu té clar que el Rodri no va reaccionar com un professional a l'operació de l'Eva, però no diu res. La veritat és a punt de sortir a la llum. Si això passa l’Andreu ho passarà malament ja que haurà de denunciar al seu amic. El Rodri, en canvi, té ganes de fugir de tot. Una vegada més, l’Eva ha tingut mala sort escollint parella.

Pot ser una nit trista a casa de la Marta i el Salva

Per altra banda, el Joel i la Isabel, la seva mare, es veuen. Ell està molt content amb la dessuadora que li ha regalat la Marta però poc li durarà l’alegria. La Isabel no vol anar a casa de la Marta i això fa que el Joel vulgui passar la nit de Nadal amb ella.

La Marta i el Salva no volen que marxi però fan el cor fort. La Isabel va perdre la custòdia del seu fill però ara amb l’Esteve a la presó i amb una major estabilitat les coses podrien canviar.

Moment clau per al Marc i l'Etna

Finalment, el Marcel i la Korinna animen el Marc a declarar-se a l'Etna. Ell no ho té clar ja que té por que li digui que no. Finalment la Korinna el convenç, li diu que el pitjor que pot passar és que es quedi igual. L'Etna li explica que comença una nova etapa a Madrid.

El Marc es planteja tornar a marxar. Més problemes al gimnàs? Ho sabrem passat Nadal. No hi ha confirmació oficial però tot fa pensar que ‘Com si fos ahir’ tornarà el dimarts 7 de gener. Apareixerà algun nou personatge? Recordem que la Virgínia va aparèixer just abans de l’aturada de Nadal de l’any passat. I la seva trama va ser molt sucosa al principi, després els fans de la sèrie la van trobar feixuga.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 20 de desembre de 2024?

El capítol tindrà una durada normal, quaranta minuts. Res a veure amb el capítol de final de temporada, que durà més d’una hora. El capítol del divendres 20 de desembre començarà a les quatre i vuit minuts. El podràs mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.