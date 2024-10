'Com si fos ahir' 30 d'octubre: La jugada bruta del passat de la Lídia a la Matilde

Dimecres arriba el penúltim capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’. Divendres, dia de Tots Sants, és festa i no hi ha capítol. Per tant tot s’accelera. Dijous passaran coses. Però abans analitzem què passarà dimecres. Hi haurà quatre trames principals.

A la primera d’elles, el Marc no entén la coparentalitat entre Marcel i la Korinna, però la noia confia que al final ho acceptarà. Va investigar què passava i el què ha descobert no li ha agradat però el Marcel té clar que vol ser pare amb aquesta fórmula. El Marc fa venir l'Agustí per fer entrar en raó el Marcel.

El Bolaños torna a 'guanyar'

Per altra banda, el Bolaños explica a l'Adrià i l'Èric que els havia guardat dues cadires i els regala unes llibretes. El Quique s'enfronta al Bolaños, però no li surt bé la jugada. Una vegada més, el Bolaños és retorçat i sap jugar les seves cartes mentre el Quique hi cau de quatre grapes. De fet sembla que el primer objectiu del Bolaños és deixar-lo malament davant de tothom... i ho està aconseguint. Aniran a més les seves jugades brutes?

Hi haurà festa a la Castanyada

En una tercera trama, la Patri s'estima més anar a la castanyada de la Naiara que fer un sopar íntim amb el Toni Petit. El noi s'ho pren malament i la Mari Carmen l'anima a anar a la festa. La parella fa setmanes que no està bé, en part pels constants canvis d’opinió de la Patri. Primer volia deixar l’escape room, després implicar-s’hi molt i deixar els estudis. Tampoc accepta els consells que els seus amics i familiars li fan. El Toni ho intenta però faci el que faci acaba rebent. Té futur la parella?

L'herència de la tieta Matilde: nou capítol

Finalment veurem que el Jordi i la Gina segueixen amagant-li la compra-venda de l'edifici a la Lídia. Sabrem a més que fa anys la Lídia i el seu aleshores marit van intentar comprar-li l’edifici per quatre duros. L’herència de la tieta Matilde és una de les trames divertides de la temporada i encara queden molts capítols. La Matilde, interpretada per Mercè Comes, no pot viure sola per qüestions de salut. En general està bé però té un petit problema al cor que li pot provocar marejos i caigudes.

Viu amb la Gina després que la Lídia, l’altra cosina, no en volgués saber res. Ara, però, la Lídia mou fils perquè la tieta els doni l’herència en vida. Vol que vengui l’edifici de Vic. El què no sap és que la Matilde i la Gina han arribat a un acord per fer un pacte successori. Ella la cuidarà fins la mort i la tieta li donarà l’edifici de Vic. Un edifici que, a més, podrà llogar si vol mentre la tieta estigui viva i treure’n un rendiment.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 30 d’octubre de 2024?

L’episodi de ‘Com si fos ahir’ d’aquest dimecres començarà a les quatre i sis minuts de la tarda i durarà, segons la programació oficial de TV3, quaranta minuts. Es podrà veure en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.