Pilar Eyre dona la notícia sobre Carles III que ho podria canviar tot

Fa només uns dies, el rei Carles III va congregar la família reial britànica i figures de la monarquia internacional en un acte solemne. Però, segons les informacions que maneja la periodista Pilar Eyre, la salut del monarca, afectat de càncer des de febrer de 2024, no va tan bé com els comunicats oficials insinuen.

Fins a la data, la Corona britànica ha insistit en la normalitat de l'agenda del sobirà i en l'eficàcia dels tractaments, però la realitat, sosté Eyre, podria ser molt més preocupant del que es diu.

Dos versions molt diferents sobre la salut de Carles

Des que va assumir el tron després de la mort de la reina Isabel II, Carles III s'ha enfrontat a la malaltia amb discreció, evitant en la mesura del possible alarmar els ciutadans. No obstant això, la premsa britànica manté un inusual silenci sobre el seu estat exacte, cosa que, d'acord amb Eyre, respondria a un pacte tàcit per protegir la imatge de la monarquia.

Paral·lelament, la Casa Reial britànica sí que ha detallat que la duquessa de Cambridge, Kate, també diagnosticada de càncer, es troba en remissió, mentre que del rei només es menciona el seu “seguiment dels protocols” i la continuïtat del seu tractament al llarg de 2025.

Eyre aportava més detalls en el programa vespertí de Telecinco, TardeAR, on advertia que els metges del sobirà haurien recomanat limitar les seves aparicions públiques per reduir l'estrès i els esforços innecessaris. Tot i així, Carles continuaria assistint a actes maratonians, com el que va tenir lloc fa uns dies: primer va visitar un centre jueu en una ciutat i, després, es va desplaçar directament a Auschwitz per participar en una commemoració històrica. Aquest compromís hauria desoït el consell dels facultatius, obstinats que es reservi més descans.

Els indicis que desperten sospites

Encara que no existeixen comunicats oficials corroborant el grau de la malaltia, Eyre enumera algunes pistes evidents per als observadors: l'aparent dificultat per caminar del monarca, els ulls enrogits o la utilització de maquillatge que dissimuli senyals de fatiga.

Si bé els assistents als actes públics el noten que va de capa caiguda, el palau de Buckingham continua sense confirmar la suposada gravetat del quadre. L'hermetisme de la premsa anglesa, que no ha publicat grans titulars sobre el tema, també reforça la idea d'un acord per evitar alarmismes innecessaris.

Un regnat condicionat per la salut

Per a molts, l'inici del regnat de Carles III ja estava marcat per la pesada herència del llegat de la seva mare i per l'expectació de com aplicaria el seu estil personal al càrrec. La lluita contra el càncer, si es confirma la magnitud que relata Eyre, es convertiria en un dels principals condicionants del seu futur. Una monarquia que, segons algunes veus, ha de modernitzar-se i acostar-se més a la ciutadania, podria veure's afectada si el seu sobirà es veu obligat a reduir dràsticament les seves funcions.

No es descarta, per tant, que davant aquesta situació, que la Corona britànica apliqui fórmules anteriors: mantenir el rei en esdeveniments de màxima importància mentre delega en el príncep Guillem i en la pròpia Kate la majoria de les obligacions institucionals. Per ara, aquest supòsit no s'ha traduït en cap anunci oficial, i el mateix Carles manté un calendari més aviat complet.