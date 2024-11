La confessió d'Anna Sahun sobre gravar escenes amb Joel Joan, la seva parella

per Sergi Guillén

Anna Sahun i Joel Joan són una de les parelles més emblemàtiques del teatre i la televisió catalana. Tots dos han treballat junts en projectes que han deixat empremta, combinant talent i química a la pantalla. Tot i compartir una vida personal i professional intensa, rodar escenes íntimes junts presenta reptes inesperats, com ha confessat recentment Sahun.

Joel Joan és conegut per la seva versatilitat actoral i la seva capacitat per dirigir projectes de gran èxit. Per part seva, Anna Sahun ha destacat en papers que requereixen sensibilitat i una gran connexió emocional.

Aquesta combinació els ha portat a compartir moments intensos a escena, tot i que Sahun admet que aquestes experiències tenen uns matisos únics quan es tracta de la seva parella.

| Instagram

Parla sobre això a 'Col·lapse' de TV3

En una entrevista recent, Anna Sahun va reflexionar sobre la dinàmica de gravar escenes íntimes amb Joel Joan.“Em fa més pudor gravar escenes íntimes amb la meva parella que amb qualsevol altre actor”, va confessar.

Tot això ho va dir a 'Col·lapse', el 'Late Night Show' de TV3 presentat per Ricard Ustrell, on cada dissabte s'entrevisten a diverses personalitats del panorama a Catalunya. I gràcies a la gran capacitat d'Ustrell per conduir les converses, la dona es va obrir en canal i va parlar sense filtres sobre aquest tipus d'escenes íntimes.

Segons Sahun, aquestes situacions poden ser més incòmodes a causa de la relació personal, que introdueix una dimensió diferent de la professional. A diferència de treballar amb un altre actor, rodar amb algú tan proper trenca totes les barreres i afegeix un nivell de vulnerabilitat que no sempre és fàcil de manejar.

Sahun va explicar que aquest tipus d'escenes, quan és una parella, requereixen un enfocament professional i naturalista. "No estan idealitzades", va afegir, referint-se al tractament realista que busquen donar-los als seus projectes. Aquest realisme, encara que necessari, exposa les petites misèries i els diferents detalls que, segons l'actriu catalana, poden arribar a incomodar els espectadors, però també els mateixos actors.

La complexitat d'aquestes escenes

Rodar escenes íntimes al cinema i la televisió sempre ha estat un tema de debat. Aquestes escenes requereixen un equilibri delicat entre autenticitat i comoditat per als intèrprets.

Molts actors coincideixen que, encara que són una part essencial d'algunes històries, demanen una preparació especial. La presència de coordinadors d'intimitat ha començat a normalitzar-se a rodatges, garantint que les escenes siguin respectuoses i fluides.

La confessió d'Anna Sahun posa en relleu la complexitat de les escenes íntimes, especialment quan involucren una parella real. Tot i que aquestes situacions poden ser un desafiament, també mostren la dedicació d'actors com Sahun i Joan per crear històries autèntiques. En darrera instància, aquests moments representen un compromís amb la veritat emocional que el públic aprecia profundament.