Jaume Borja revela qui és la nova il·lusió de Jéssica Goicoechea

per Sergi Guillén

Jéssica Goicoechea és una de les models i influencers més seguides de Catalunya. Amb un estil únic i aclaparadora personalitat, ha conquerit no només les xarxes socials, sinó també passarel·les i campanyes de moda. Als seus 26 anys, s'ha consolidat com un referent en moda i estil de vida, sent una figura imprescindible en esdeveniments i col·laboracions de marques.

A la seva vida personal,Jéssica també ha estat notícia, especialment per la seva relació passada amb el futbolista Marc Bartra. Tots dos van protagonitzar una història d'amor seguida de prop pels mitjans, però la seva ruptura va sorprendre tothom.

Des de llavors, els seus seguidors han estat pendents de qualsevol detall sobre la vida amorosa. I sembla que finalment hi ha novetats gràcies a Jaume Borja, que ha revelat detalls sucosos a 'Els Teloners', el seu programa a RAC1.

El 'bombàs' sobre Jéssica

Jaume Borja, conegut per la seva espurna i humor, no ha deixat res al tinter. Segons les seves declaracions, Jéssica hauria deixat enrere Marc Bartra i hauria trobat consol en un model jove. Borja, en el seu característic estil bromista, va comentar: "A rei mort, rei posat".

Va comparar aquest nou amor amb Bartra, però no va deixar dubtes que aquest noi porta un aire fresc a la vida de Jéssica. El nou galant és "més alt que Bartra, tres centímetres més", mesurant 1,87 metres. Jaume Borja també va afegir que té "uns ulls verds i cabells negres", detalls que han encès la imaginació dels fans.

| @goicoechea

Amb tot just 23 anys, aquest model promet ser la nova sensació no només a la vida de Jèssica, sinó també al panorama mediàtic. Pels curiosos, Borja va deixar caure un nom: "Pol". Serà realment l'afortunat?

Borja no només va donar pistes sobre aquest nou idil·li, sinó que també es va referir a les dinàmiques de la relació. Segons el presentador, tots dos gaudeixen d'escapades idíl·liques i de "becaines". L'expressió, encara que ambigua, va deixar molt d'espai per a especulacions i comentaris a les xarxes, que ja s'han omplert de teories sobre aquesta parella.

Una darrera conversa

Encara que Borja va esmentar alguns aspectes de la relació, també va posar èmfasi en respectar la privadesa de Jéssica i el seu nou company. Segons va confessar, el mateix Pol li hauria demanat que no revelés gaire. Tot i així, el presentador no va poder resistir-se a fer-li una pregunta final en què li demanava que descrivís Jéssica amb una emoticona.

La resposta del noi va anar escrivint "un unicorn". Una metàfora que, segons ell, defineix el seu estil inigualable i el carisma. Jéssica Goicoechea sembla que està vivint un nou capítol ple d'il·lusió i energia; Jaume Borja, amb la seva manera particular de narrar, ha aconseguit captar l'atenció del públic.

La model continua sent un dels noms més comentats de tot el panorama actual, i, amb aquestes fortes revelacions, tot apunta que continuarà donant molt de què parlar. Serà Pol el veritable amor de Jèssica? El temps, i Borja, tindran la darrera paraula.